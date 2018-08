RB Leipzig bei Borussia Dortmund: Das sagen Spieler und Trainer

Dortmund. So hatten sich Fans, Verantwortliche und Spieler von RB Leipzig den Start in die Bundesliga-Saison nicht vorgestellt. 1:4 (1:3) hieß es am Sonntag nach 90 Minuten bei Borussia Dortmund. Auch wenn die Messestädter wie die Feuerwehr starteten - Jean-Kevin Augustin erzielte nach 31 Sekunden die 1:0-Führung - hatten sie deutlich das Nachsehen. Auch, weil es einmal mehr nach Standardsituationen klingelte. Mahmoud Dahoud (21. Minute), Marcel Sabitzer mit einem Eigentor (40.) und Neuzugang Axel Witsel (43.) drehten die Partie für den BVB noch vor der Pause. Kapitän Marco Reus erhöhte kurz vor Schluss noch auf 4:1 (90.+1).