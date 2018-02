RB Leipzig bei Borussia Mönchengladbach: Das sagen Spieler und Trainer

Kevin Kampl (RB Leipzig): „Es ist schon eine Erleichterung, bei so einer guten Mannschaft wie Gladbach drei Punkte zu holen. Ich glaube es war am Ende auch verdient, weil wir in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen hatten und alles investiert haben. Für uns ist es sehr wichtig, dass wir oben dran bleiben.“ © Imago