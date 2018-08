RB Leipzig bei CS Universitatea Craiova: Das sagen Spieler und Trainer

Yvon Mvogo (RB Leipzig): "Es war ein schwieriges Spiel, so wie wir das auch erwartet haben. Wir haben in der zweiten Halbzeit zu wenig nach vorne gemacht. Craiova hat dann mehr Druck gemacht, und so ist auch das Tor gefallen. Das war nicht gut verteidigt. Am Schluss 1:1, wir sind qualifiziert. Darüber freuen wir uns. Aber es gibt Kleinigkeiten, die müssen wir unbedingt besser machen." © PICTURE POINT