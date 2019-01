RB Leipzig bei Fortuna Düsseldorf: Das sagen Spieler und Trainer

JETZT Durchklicken: Die Stimmen zum Spiel!

Tyler Adams (RB Leipzig): "Für mich wurde ein Traum wahr, fantastisch, dass wir gewonnen haben. Vom Tempo her ist es schon ein Unterschied zur MLS. Meine Teamkollegen haben es mir leicht gemacht, mich einzufinden. Diesen Tag werde ich nie vergessen. Diego so ein toller Spieler und noch besserer Mensch. Er hat es mir hier vom ersten Moment an sehr leicht gemacht. Er hilft mir auch beim Deutschlernen und ich ihm bei seinem Englisch. Für mich war das Wichtigste, dass wir gewinnen. Es gibt immer Sachen, die man besser machen kann und ich möchte von Spiel zu Spiel besser werden. Ich muss aber auch geduldig bleiben. Es sind noch viele Spiele. Klar, dass ich jetzt mehr will." ©