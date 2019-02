RB Leipzig bei Hannover 96: Letzter Faktencheck vor dem Anpfiff

Personalsituation

Die Erkältungswelle macht auch vor den Roten Bullen nicht halt. Kevin Kampl plagt sich neben seinen Beschwerden am Sprunggelenk schon seit einigen Tagen mit einer Grippe, konnte nicht trainieren und fällt gegen Hannover 96 definitiv aus. Auch Timo Werner hat sich einen Infekt eingefangen. Der Nationalspieler kommt laut Trainer Ralf Rangnick für Freitagabend nur in Frage, wenn er auch beim Abschlusstraining dabei ist.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Bruma. Der Portugiese konnte nach seiner Verletzung aus dem Testspiel gegen Galatasaray Istanbul zwar wieder mit der Mannschaft trainieren, ein Einsatz gegen die "Sechsundneuziger" könnte aber zu früh kommen. Rangnick möchte sichergehen und will einen Auftritt im DFB-Pokal am Mittwoch gegen den VfL Wolfsburg nicht gefährden.

Definitiv nicht dabei sind die längerfristig verletzten Dayot Upamecano (Knorpelquetschung im Knie) und Amadou Haidara (Kreuzband). Auch Last-Minute-Neuzugang Emile Smith Rowe ist noch keine Option für das Spiel.

Hannover-Coach Thomas Doll muss unter anderem auf seine Offensivkräfte Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou verzichten. Die beiden sind längerfristig verletzt. Genki Haraguchi bestreitet am Freitag mit Japan das Finale um die Asienmeisterschaft gegen Katar.

Gegner

Elf Punkte hat Hannover 96 nach 19 Punkten gesammelt. Das bedeutet für den Verein nicht nur Platz 17 in der Tabelle – wohlgemerkt punktgleich mit dem 1. FC Nürnberg direkt dahinter – sondern auch die schlechteste Bilanz in 30 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit. Die Zahl der Baustellen bei den "Sechsundneunzigern" ist hoch: Konflikte zwischen Fans und Präsident Martin Kind, öffentlich ausgetragener Streit um eingeforderte und weitgehend verwehrte Neuzugänge, ein finanzielles Drohszenario und eine ausgewachsene Verletztenmisere – Hannover geht am Stock. Gegen RB Leipzig muss dringend ein Erfolgserlebnis her. Regeln soll das Thomas Doll, der als Nachfolger von André Breitenreiter sein erstes Spiel macht.

Statistik

Erst drei Mal haben RB Leipzig und Hannover 96 bisher gegeneinander gespielt. Als die Roten Bullen vor zweieinhalb Jahren in die Bundesliga aufstiegen, musste Hannover für ein Jahr den Gang in Liga zwei antreten. Die Bilanz spricht klar für RB. Drei Siege konnte das Team von Ralf Rangnick für sich verbuchen, zuletzt am dritten Spieltag beim 3:2-Heimerfolg. Die Buden für RB machten Timo Werner (Doppelpack) und Yussuf Poulsen. Im Durchschnitt sind in den Duellen etwas mehr als vier Tore gefallen.

Vorzeichen

Eigentlich ist alles klar: RB Leipzig kommt mit viel Selbstvertrauen in die HDI-Arena. Die Sachsen haben die bittere Niederlage zum Auftakt der Rückrunde gegen Borussia Dortmund abgeschüttelt. Beim souveränen Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf ballerten sich die Roten Bullen zudem ihre Auswärtsschwäche und die Kritik an der Chancenverwertung von der Seele. Hannover ist hingegen für viele ein sicherer Abstiegskandidat. Den "Sechsundneunzigern" fehlte es zuletzt an allem: Mentalität, Spielidee, Offensivpower. Bleibt abzuwarten, welche neuen Impulse der Trainer setzen kann.

Schiedsrichter

Die Partie wird von Daniel Schlager geleitet. Der 29-Jährige ist ein noch relativ unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga, pfeift erst seit dieser Saison im Oberhaus. In vier Einsätzen zeigte er bisher 14 gelbe Karten. Zuletzt geriet er wegen uneinheitlicher Beurteilung von Zweikämpfen etwas in die Kritik. Ein Aufeinandertreffen mit RB Leipzig gab es für den Bankkaufmann noch nicht. In den zwei Partien mit Hannoverscher Beteiligung ging "96" jeweils als Sieger vom Platz.

