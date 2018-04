RB Leipzig bei Olympique Marseille: Das sagen Spieler und Trainer

Marseille. Aus in Marseille: Für RB Leipzig ist die Europa League Geschichte. Die Hasenhüttl-Elf unterlag am Donnerstagabend bei Olympique Marseille 2:5 (1:3). Zwei Auswärtstore und der 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel reichten nicht. Nach der Leipziger Führung durch Bruma nach nicht einmal 70 Sekunden kam Marseille schon in der sechsten Minute zum Ausgleich, allerdings durch ein Eigentor von Stefan Ilsanker. In der neunten Minute gelang Bouna Sarr die Führung, noch vor der Pause erhöhte Rückkehrer Florian Thauvin auf 3:1 (38.). Doch die Sachsen steckten nicht auf, durften nach dem Anschlusstreffer von Jean-Kévin Augustin (55.) wieder vom Halbfinale träumen. Doch OM-Kapitän Dimitri Payet (60.) und Hiroki Sakai (90.+4) zerstörten alle Leipziger Hoffnungen in einem Spiel, das alle Beteiligten so schnell nicht vergessen werden und sogar Marseille bisher ruhmreichste Aufholjagd aus dem Jahr 2005 - (5:1 nach 0:2) an Dramatik noch toppte.