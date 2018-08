RB Leipzig bei Viktoria Köln: Das sagen Spieler und Trainer

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Das Problem war, dass wir eine Halbzeit lang mit den völlig falschen Mitteln gegen einen tief stehenden Gegner gespielt - und zu allem Überfluss beim 0:1 schlecht verteidigt haben. Dann wird es um so schwerer, wenn man mit einem Rückstand in die Pause geht. Die Reaktion in der zweiten Halbzeit war gut, da haben wir und in den ersten Minuten mehr Chancen erarbeitet als in der gesamten ersten Hälfte. Die Leistung war dann in Ordnung und das Weiterkommen verdient. Jetzt fahren wir mit einem Erfolgserlebnis in die Ukraine“ - zum Play-off-Spiel." © 2018 Getty Images