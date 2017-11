RB Leipzig beim FC Porto: Das sagen Spieler und Trainer

Yacine Brahimi (FC Porto): "Jetzt haben wir unser Weiterkommen wieder selbst in der Hand. Wir waren als Mannschaft stark. Wir können Großartiges erreichen." (@Imago)

Ralph Hasenhüttl (Trainer RBL): "Die einzigen Gelegenheiten, die wir zugelassen haben, waren die Standards. Da haben wir uns alles kaputt gemacht. In der Halbzeit habe ich gesagt, wir müssen es schaffen, schneller den Ball in die erste Reihe zu bringen. Beim Ausgleich haben wir gezeigt, wie es geht. Beim 1:2 gehen drei Mann zum Ball, ich denke, dass es abseits war. Ist aber müßig, darüber zu diskutieren. Wir sind manchmal noch ein bisschen ungestüm, vielleicht naiv. Aber noch ist nicht alles verloren. Jetzt müssen wir zweimal gewinnen." (@ dpa)

Danilo (FC Porto): "Ich wollte den Sieg. Was für ein Glück, dass ich in meinem 100. Spiel für Porto ein Tor erziele. Das Wichtigste heute war aber der Sieg." (@Imago)

André André (FC Porto): "Wir haben ein großartiges Spiel gemacht, sind viel gelaufen. Jetzt kommt es nur auf uns an. Das wollten wir erreichen." (@Imago)

