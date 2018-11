RB Leipzig beim VfL Wolfsburg: Das sagen Spieler und Trainer

Wolfsburg. Die Erfolgsserie von RB Leipzig ist gerissen: Nach zehn Bundesliga-Partien ohne Niederlage unterlag die Elf von Trainer Ralf Rangnick beim VfL Wolfsburg mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Jerome Roussillon in der 50. Spielminute. Die Messestädter taten sich über die gesamte Spielzeit schwer und konnten sich kaum nennenswerte Chancen herausarbeiten. Die beste Möglichkeit hatte Diego Demme der am Pfosten sowie Rücken von Wolfsburgs Keeper Koen Casteels scheiterte. Wolfsburg hatte vor allem im ersten Durchgang in Person von Stürmer Daniel Ginczek gute Möglichkeiten, doch der in den letzten Wochen bärenstarke Peter Gulacsi im Tor der Leipziger verhinderte einen frühen Rückstand.