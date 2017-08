RB Leipzig bestätigt: Klopp holt Keita zu Liverpool 

Die Engländer überweisen eine Ablösesumme in Höhe von 70 Millionen Euro . In der vergangenen Saison erzielte Naby Keita 8 Tore in 33 Bundesligaspielen für Leipzig. Sein jetziger Klub und der FC Liverpool vermeldeten den Transfer auf Twitter als perfekt.

#LFC have agreed a deal with RB Leipzig for the future transfer of Naby Keita: https://t.co/FGn44gHUx0 pic.twitter.com/7ihBUi2M3v

Auch Keita zeigte sich zufrieden mit dem Vertragsabschluss und kündigte Vollgas für die kommende Saison an. "Meine Zukunft ist jetzt geklärt und ich kann mich voll darauf konzentrieren, RB Leipzig zu helfen, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen.“ Der 22-Jährige hat jetzt wieder den Kopf frei. Das wirkte am vergangenen Sonntag nicht so. Vor allem in der ersten Halbzeit gegen den SC Freiburg leistete sich der Dribbler eine Reihe von Fehlabspielen, bei Keita ist das ungewohnt. Jetzt ist klar: Der 22-Jährige war mit den Gedanken offenbar schon in England. Noch am Abend flog er nämlich zum Medizincheck nach Manchester.