RB Leipzig bestätigt Trennung von Hasenhüttl - Trainer bat um Vertragsauflösung

Leipzig. RB Leipzig hat am frühen Mittwochnachmittag per Pressemitteilung bestätigt, was der SPORTBUZZER bereits am Vormittag berichtete: Ralph Hasenhüttl ist nicht länger Trainer des Bundesligisten. Die Trennung sei im Einvernehmen und auf Wunsch des Österreichers vorzeitig erfolgt.

Hasenhüttl bei RB Leipzig: eine Erfolgsgeschichte in Bildern 10. September 2016: Bundesliga-Heimpremiere für RB Leipzig. Dank eines Treffers von Naby Keita besiegte der Aufsteiger den großen Favoriten Borussia Dortmund mit 1:0. © 2016 Getty Images 10. September 2016: Unbändige Freude nach dem ersten Heimsieg. © 2016 Getty Images 16. Oktober 2016: Ralph Hasenhüttl schreit seine Freude heraus: RB Leipzig siegt dank eines Treffers von Emil Forsberg mit 1:0 beim VfL Wolfsburg. © 2016 Getty Images 29. Oktober 2016: Ein sichtlich gut gelaunter Ralph Hasenhüttl vor dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98. RB Leipzig gewann durch einen Doppelpack von Marcel Sabitzer mit 2:0. © 2016 Getty Images 3. Dezember 2016: RB Leipzig und Ralph Hasenhüttl reiten in ihrer Premieren-Saison weiter auf der Erfolgswelle. Mit dem FC Schalke 04 wird der nächste große Gegner nach einem 2:1-Erfolg ohne Punkte auf die Heimreise geschickt. © 2016 Getty Images 10. Dezember 2016: Ralph Hasenhüttl kehrt mit RB Leipzig an seine alte Wirkungsstätte nach Ingolstadt zurück. Die Messestädter verloren mit 0:1. © 2016 Getty Images 21. Januar 2017: Davie Selke rauft sich die Haare nach einer vergebenen Großchance gegen die Frankfurter Eintracht. Sein Coach nimmt es mit Humor und zeigt väterliches Verständnis. Kann er auch: RB Leipzig gewann die Partie mit 3:0. © 2017 Getty Images 28. Januar 2017: Jubel nach dem 2:1-Siegtreffer von Marcel Sabitzer gegen die TSG 1899 Hoffenheim. © 2017 Getty Images 1. April 2017: Jubel über den Treffer von Naby Keita zum 1:0 gegen den SV Darmstadt 98. © 2017 Getty Images 6. Mai 2017: Ralph Hasenhüttl verneigt sich vor den vielen mitgereisten Fans. Sein Team hatte sich gerade nach einem 4:1 bei Hertha BSC Berlin für die Champions League qualifiziert. © 2017 Getty Images 13. May 2017: Ralph Hasenhüttl vor der Partie gegen den FC Bayern München. © 2017 Getty Images 13. May 2017: Ralph Hasenhüttl gehen nach dem 5:4-Siegtreffer der Bayern die Nerven durch. Leidtragender ist diesmal der Linienrichter. © 2017 Getty Images 27. August 2017: Ein Zeichen der Zuneigung und Dankbarkeit für die Fans. RB Leipzig hatte soeben den SC Freiburg dank einer furiosen zweiten Halbzeit mit 4:1 geschlagen. © 2017 Getty Images 28. August 2017: Angeregter Meinungsaustausch beim Treffen der Bundesliga-Trainer mit Joachim Löw und seinem Trainerstab © 2017 Getty Images 13. September 2017: Premiere für den Erfolgstrainer: RB Leipzigs erste Partie in der Champions League. Zu Gast ist die AS Monaco. Die Messestädter schlagen sich achtbar und trotzen dem Favoriten ein 1:1 ab. © 2017 Getty Images 19. September 2017: RB-Coach Ralph Hasenhüttl ist in Rage nach der obszönen Geste von Augsburgs Kapitän Daniel Baier. © 2017 Getty Images 26. September 2017: Ein nachdenklicher Ralph Hasenhüttl im Vodafone Park von Istanbul. Sein Team musste sich Besiktas, und 42000 frenetischen Fans, mit 0:2 geschlagen geben. © 2017 Getty Images 14. Oktober 2017: Eine Sternstunde für RB Leipzig und seinen Coach. Taktisch perfekt eingestellt besiegten die Messestädter vor über 80000 Fans im Signal Iduna Park den BVB mit 3:2. © 2016 Getty Images 25. Oktober 2017: Eine Gefühlsexplosion bei Ralph Hasenhüttl nach dem Platzverweis für Naby Keita im DFB-Pokalspiel gegen den FC Bayern München (5:6 n.E.). © 2017 Getty Images 28. Oktober 2017: Ralph Hasenhüttl beglückwünscht Bayern-Trainer Jupp Heynckes zum 2:0-Erfolg seines Teams. © 2017 Getty Images 1. November 2017: Ralph Hasenhüttl ist die Enttäuschung deutlich anzusehen. Denn trotz engagierter Leistung verloren die Messestädter beim FC Porto mit 1:3. © 2017 Getty Images 21. November 2017: Ein Handschlag für einen Weltstar: RB Leipzigs Ralph Hasenhüttl verabschiedet sich von Monacos Radamel Falcao. Seine Roten Bullen nahmen die Punkte nach einem 4:1 im Fürstentum mit nach Leipzig. © 2017 Getty Images 12. Dezember 2017: Ein nachdenklicher Ralph Hasenhüttl nach einer eher durchwachsenen Leistung seines Teams gegen den VfL Wolfsburg (1:1). © 2017 Getty Images 18. März 2018: Ein großartiger Triumph für den Trainer: RB Leipzig schlägt den FC Bayern München mit 2:1 und schöpft neue Hoffnung im Kampf um die Champions League-Plätze. © 2018 Getty Images 31. März 2018: Ralph Hasenhüttl feiert mit den Fans den 3:2-Auswärtserfolg bei Hannover 96. © 2018 Getty Images 9. April 2018: Ein sichtlich angespannter Ralph Hasenhüttl vor der Partie gegen Bayer 04 Leverkusen (1:4). © 2018 Getty Images 12. April 2018: Ralph Hasenhüttl ringt nach der 2:5-Demontage bei Olympique Marseille sichtbar um Worte und Fassung. © 2018 Jean Catuffe 12. May 2018: Ralph Hasenhüttls letzte Partie auf der Bank von RB Leipzig war noch einmal ein Triumph. Nach einem 6:2-Erfolg bei Hertha BSC qualifizierte sich RB Leipzig für die Europa League. © 2018 Getty Images 13.Mai 2018: Sichtlich angestrengt lehnt Ralph Hasenhüttl nach einer vergebenen Großchance beim Abschiedsspiel für Dominik Kaiser an der Bande. © dpa

Hintergrund: Der 50-Jährige hatte bei den Messestädtern einen gültigen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Seit Herbst 2017 spielten sich Verein und Trainer den Ball in Sachen einer vorzeitigen Vertragsverlängerung immer wieder gegenseitig zu. Im Winter wollte Hasenhüttl noch nicht Ja sagen, führte aber zumindest kurzzeitig Gespräche mit Bayern München. Im Frühjahr hob er dann den für Daumen für Leipzig, ließ verlauten er könne sich vorstellen, länger zu bleiben. Da war das ganz große Interesse seitens RB abgekühlt, Gespräche brachten zunächst kein Ergebnis und wurden schließlich angesichts einer zwischenzeitlichen sportlichen Krise auf nach der Saison verschoben. Zwar äußerte Sportdirektor Ralf Rangnick erst am Sonntag beim Abschiedsspiel von Dominik Kaiser, Hasenhüttl sei selbstverständlich auch 2018/19 der Trainer von RB Leipzig. Eine vorzeitige Vertragsverlängerung bot der Club ihm bei einem Termin am Dienstag dann aber doch nicht an.

Hätte RB Leipzig mit Ralph Hasenhüttl verlängern müssen? +++ Alle Infos zum Thema findet ihr auf LVZ Sportbuzzer http://www.sportbuzzer.de/verein/rb-leipzig-001/ +++ Gepostet von LVZ Leipziger Volkszeitung am Mittwoch, 16. Mai 2018

Fans verstehen die Entwicklung nicht

„Im Gegensatz zum Winter bin ich allerdings mittlerweile zu der Erkenntnis gekommen, dass ein weiteres gemeinsames Jahr zunächst einmal ausgereicht hätte“, so Rangnick. „Für Ralph gab es jedoch keinerlei Alternative zu einer vorzeitigen Vertragsverlängerung.“ Der nun Ex-Trainer lässt sich wie folgt zitieren: „Aus meiner Sicht ist es im Sinne der Umsetzung der langfristigen Ziele von RB Leipzig von großer Bedeutung, eine nachhaltige Vertragslösung anzustreben. Nach gemeinsamen Erfolgen sollte man deshalb ehrliche Worte an den Tag legen können und auch ein klares Nein statt ein beschwichtigendes Ja wählen dürfen. Aus diesem Grund habe ich die Vereinsführung gebeten, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden.“

Es waren 2 sehr erfolgreiche Jahre mit tollen Momenten ! Danke für alles Coach ! pic.twitter.com/KAuxT0s7m6 — Marcel Sabitzer (@MSabitzer) May 16, 2018

Fragen unerwünscht

Sowohl Ralf Rangnick als auch RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sparen angesichts dessen nicht mit lobenden Worten in Richtung des 50-Jährigen, der nach nur zwei Jahren seinen Posten räumt. „Ralph ist ein toller Mensch, der nicht nur unsere Fans begeistert hat, sondern für jeden Mitarbeiter nah- und ansprechbar war“, so Mintzlaff. „Ich wäre mit ihm den Weg auch gerne in der kommenden Saison weitergegangen, akzeptiere aber seine Entscheidung. Wir sind davon überzeugt, dass eine Verlängerung zum jetzigen Zeitpunkt für unseren Verein nicht der richtige Schritt gewesen wäre.“

RB Leipzigs Kevin Kampl stimmt ein Loblied auf den Trainer an

Gründe für diese Überzeugung waren der Pressemitteilung des Vereins nicht zu entnehmen. Nach SPORTBUZZER-Informationen waren die Verantwortlichen auch angefressen, dass die Champions League nicht erreicht wurde und RBL deshalb etwa 30 Millionen Euro durch die Lappen gingen.

Nach der Trennung von Hasenhüttl wollte sich am Mittwoch am Cottaweg niemand der RB-Chefs persönlich äußern. Um 14.25 Uhr verließ Oliver Mintzlaff das Trainingsgelände, wo seit dem Vormittag die entscheidenden Weichen gestellt worden waren. Es soll in dieser Woche auch keine Pressekonferenz mehr geben, hieß es von Vereinsseite. Bei heiklen Themen bleiben die Türen verschlossen.

Antje Henselin-Rudolph / Anne Grimm

