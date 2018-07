RB Leipzig bestreitet wichtigste Vorbereitungsphase: Weitere Neuzugänge Fehlanzeige

Endlich ist der Großteil des Kaders von RB Leipzig beisammen. Die kurze Zeit bis zum Rückspiel in der Europa-League wird mit Trainingsinhalten vollgepackt. Das Ringen um weitere Neuzugänge zieht sich in die Länge.

Anzeige

Seefeld. Die wichtigsten Tage der Saisonvorbereitung, nennt sie Trainer Ralf Rangnick. Von Samstag bis Dienstag gibt es keine Schonung, volles Programm in Österreich. Zwei körperliche anstrengende Einheiten pro Tag: Am Vormittag auf dem Trainingsplatz in Seefeld, am Nachmittag im Kraftraum des Luxus-Hotels in Mösern. Zwischendurch Besprechungen, Teambuilding, Videoanalysen.

Der Vorteil zu den aktuellen Bedingungen am heimischen Cottaweg: Die angenehmen Temperaturen in Seefeld auf 1.180 Metern zwischen den Bergen in Tirol. Tagsüber um die 25 Grad Celsius, in der Nacht kühlt sich die Luft bis auf 15 Grad ab.

RB Leipzig auf dem Weg zum Training

Der Fokus bis zum Rückspiel der Euro-League-Quali nächsten Donnerstag in Schweden: „Wir wollen uns mit Details beschäftigen. Im Spiel gegen den Ball, also synchrones anlaufen, in welcher Höhe hat wer welche Aufgaben. Aber auch, was das Timing im offensiven Spiel, sowie die gruppen- und mannschaftstaktischen Dinge im Detail angeht. Bisher haben wir vor allem an den Grundlagen gearbeitet.“

Neue Gesichter werden bis zum Endes des Camps am kommenden Samstag laut RB-Coach und Sportdirektor nicht hinzukommen. Von den zwei bis drei geplanten Verstärkungen ist keine in Sicht: „Von den Spielern, die wir noch auf dem Radar haben, glaube ich nicht, dass da irgendeiner im Trainingslager noch kommt.“ In einem Monat schließt bereits das Transferfenster.

Verstärkung gibt es durch die Rückkehr der drei WM-Fahrer Timo Werner, Yussuf Poulsen und Emil Forsberg sowie den nach seiner Schulter-OP genesenen Marcel Sabitzer. „Das ist nochmal eine ganze andere Qualität, vom Passpiel, von der Technik und der Abschlussstärke. Deswegen sind wir froh, dass die Jungs jetzt wieder dabei sind, weil das Trainingsniveau insgesamt nochmal steigt – auch das Tempo.“

Verzichten muss Rangnick neben dem nach seinem Kreuzbandriss individuell übenden Marcel Halstenberg weiterhin auf Dayot Upamecano sowie Konrad Laimer. Den Franzosen plagen wegen einer Wadenprellung noch Schmerzen. Bei Rechtsverteidiger Laimer will Rangnick nach einem Muskelfaserriss vorsichtig sein. „Wenn er gegen Huddersfield wieder könnte, wäre es schon früh. Da gehen wir kein Risiko ein.“ Der Test gegen den Premier League Verein steigt nächsten Freitag im Camp.