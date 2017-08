RB Leipzig bietet Fanreisen an – Trip nach Istanbul bereits buchbar

Anzeige

Leipzig. Nicht ganz billig: RB Leipzig bietet zum Spiel gegen Besiktas Istanbul eine Fanreise an. Zwei Flüge, eine Übernachtung, das Ticket und ein Rahmenprogramm kosten ab 589 Euro. Einige Fans rümpften in den sozialen Netzwerken die Nase, wollen die Reise lieber auf eigene Faust organisieren. Zumal der Ticketpreis bei 41 Euro inklusive Versandkosten liegt. Unmittelbar nach der Auslosung kosteten Hin- und Rückflug mit Lufthansa ab Leipzig und über Frankfurt noch insgesamt 168 Euro, inzwischen ab 257 Euro. Für Direktflüge mit Turkish Airlines sind mittlerweile 544 Euro hinzublättern, Flüge ab Berlin gibt es derzeit ab 215 Euro (drei Tage) beziehungsweise 231 Euro (zwei Tage).

Bei Istanbul schwingt aber im Hintergrund immer noch ein weitere Aspekt mit: Wie sicher ist die Stadt im Augenblick überhaupt? Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte in der vergangenen Woche von einem Türkeiurlaub abgeraten. „Man kann das nicht mit gutem Gewissen machen zur Zeit“, so der Minister. Auch das Auswärtige Amt warnt auf seiner Onlineseite. „Reisende sollten besonders aufmerksam sein und Menschenansammlungen und Orte, an denen sich regelmäßig viele Ausländer aufhalten, möglichst meiden“, heißt es dort. Generell wird aber nicht vor einem Besuch abgeraten.

RB Leipzig beobachtet die Lage bis zum Spieltag am 27. September auch selbst, auf der einen Seite für die Mannschaft, auf der anderen Seite aber auch für die Fans. „Wir haben das Thema Sicherheit stets auf dem Schirm“, teilte der Verein mit. Ernsthafte Bedenken gegen eine Reise an den Bosporus lägen derzeit nicht vor. Es gelten in Istanbul, wie auch in europäischen Großstädten, die üblichen Sicherheitshinweise.

Vom 6. September an werden auch Fanausflüge nach Porto und Monaco angeboten. Die Preise dafür stehen noch nicht fest. Individuelle Flüge von Leipzig nach Porto sind rund um den Spieltag (1. November) mit 312 sowie 367 Euro samt Zwischenstopp sehr teuer, ein Angebot aus Frankfurt lag nach der Auslosung noch bei 60 Euro – und kostet nun schon 223 Euro. Für das Spiel am 21. November beim AS Monaco kostet der Flug Berlin-Nizza und zurück momentan ab 145 Euro. Matthias Roth/Frank Schober

#DieRotenBullen gehen auf #ExpeditionEuropa!🛫🗺 ...und du kannst live dabei sein! Ab sofort könnt ihr euch eure Karten f... Geplaatst door RB Leipzig op maandag 28 augustus 2017

