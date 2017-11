RB Leipzig bietet unzufriedenen Kaiser und Compper Gespräche an

Leipzig. Fußball-Bundesligist RB Leipzig bietet den mit ihrer Reservistenrolle unzufriedenen Routiniers Dominik Kaiser und Marvin Compper Gespräche bezüglich ihrer Zukunft an. Trainer Ralph Hasenhüttl sagte am Dienstag, dass es legitim sei, dass sich beide mehr Spielpraxis wünschten. „Es ist doch klar, dass man sich mit den Leuten, die mit ihrer Rolle nicht zufrieden sind, zusammensetzt und versucht, Lösungen zu finden und auszuloten, welche Alternativen es für die Jungs gibt“, sagte der Coach: „Ich bin froh über jeden, den ich dabei habe. Für mich sind alle wichtig. Ich weiß aber auch, dass es nicht befriedigend ist, wenn ich nicht auf die Spielzeit komme, die ich mir wünsche.“

Compper hatte erst im Frühjahr seinen Kontrakt bis 2019 verlängert. Er gilt wegen seiner Sprachkentnisse als wichtiges Bindeglied zwischen Mannschaft und Vereinsführung. Kaiser erlebte bei RB den Aufstieg von der Regionalliga Nordost bis in die Champions League mit und war bis zum Saisonbeginn Kapitän der Sachsen. Sein Vertrag läuft im Sommer nächsten Jahres aus. „Die sportliche Situation ist frustrierend und enttäuschend“, sagte Kaiser am Montagabend in einer Talkrunde in der LVZ-Kuppel. Jeder Spieler wolle auf dem Feld stehen und dort zeigen was er drauf habe. „Ich lasse die kommenden Wochen einmal auf mich zukommen und traue mir immer noch zu, hier das eine oder andere Spiel zu machen, auch wenn die Konkurrenz sehr groß.“ Alles andere werde sich zeigen.