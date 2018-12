RB Leipzig blamiert sich beim Freiburg: Das sagen Spieler und Trainer

Freiburg. RB Leipzig kommt in der Fremde nicht so recht in Schwung. Beim SC Freiburg blamierte sich der Europa-League-Teilnehmer kräftig. 0:3 (0:2) unterlag die Rangnick-Elf am Samstagnachmittag bei den Breisgauern und rutschten in der Bundesliga-Tabelle mindestens einen Platz nach unten. Nationalspieler Nils Petersen (12. Minute), Luca Waldschmidt (45. +1/Foulelfmeter) und Kapitän Mike Frantz (52.) bescherten den Gastgebern den hochverdienten Erfolg.