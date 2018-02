RB Leipzig blamiert sich zu Hause gegen das Schlusslicht Köln

Anzeige

Leipzig. Peinlicher Abschluss einer turbulenten Woche: Nach zwei Niederlagen gegen Frankfurt und Neapel verliert RB Leipzig im eigenen Stadion auch gegen das Bundesligaschlusslicht 1. FC Köln mit 1:2 (1:0). Mit der Pleite vor 31.793 Zuschauern gegen das auswärtsschwächste Team dieser Saison rutscht die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl auf Platz sechs und kassiert die dritte Niederlage in Serie.

Stürmer Jean-Kevin Augustin schießt die Leipziger bereits nach fünf Minuten in Führung. Die Leipziger vergeben im ersten Durchgang unzählige Chancen. Köln steigert sich in Halbzeit zwei und erzielt den verdienten Ausgleich (70.). Weil die Leipziger Fehlpässe produzieren und vogelwild in der Abwehr agieren trifft Bittencourt für den FC in der 77. Minute zum Sieg.

JETZT DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel! RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) © Getty Images RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2) RB Leipzig - 1.FC Köln (1:2)

Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck war dementsprechend sehr zufrieden: „Heute bin ich sehr stolz. Hier 0:1 in Rückstand zu geraten und dann so eine starke zweite Halbzeit gegen so einen starken Gegner zu spielen, ist keine Selbstverständlichkeit in unsere Situation, wir sind 18. Ich weiß nicht, ob wir der verdiente Sieger sind. Aber wir haben uns das auf jeden Fall erarbeitet, in der zweiten Halbzeit.“

Weniger glücklich schaute seinen Gegenüber, RB-Coach Ralph Hasenhüttl, drein: „Wir haben eine sehr offensive Variante gewählt, um einem Gegner der am Tabellenende steht sofort zu zeigen, was wir vorhaben. Das ist sehr lange, sehr gut aufgegangen. Was uns gefehlt hat, war die Qualität, frühzeitig den Deckel drauf zu machen. Wir haben ein Spiel aus der Hand gegeben, dass du nie aus der Hand geben darfst. Deswegen sind wir sehr enttäuscht.“

Überraschungen in der Anfangsformation und Blitzstart

Ralph Hasenhüttl wechselt im Vergleich zur Partie gegen Neapel fünfmal. Besonders interessant: Neben Emil Forsberg, der seit Anfang Dezember das erste Mal wieder in der Startelf steht, beginnen auch Bruma und Ademola Lookman, die eigentlich die gleiche Position wie der schwedische Nationalspieler ausfüllen. Auf dem Rasen formiert sich RB dann zum offensiven 4-3-3, mit Lookman und Bruma neben Augustin in der vordersten Reihe. Im Mittelfeld das Trio Forsberg, Kampl, Sabitzer. Laimer ist angeschlagen und steht genauso wie Keita (Oberschenkelzerrung) nicht im Kader.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Bei den Gegentoren alleingelassen und machtlos. Note 3 (@ GEPA Pictures) (3) Bernardo: Sieht nicht nur vorm 1:2 alt aus. Note 4 (@ Imago) (4) Willi Orban: Der Abwehrchef geht mit den Seinen unter. Note 4 (@ GEPA Pictures) (5) Dayot Upamecano: Bockt vorm 1:2, liefert seine schwächste Leistung im RB-Trikot. Note 4 (@ GEPA Pictures) (16) Lukas Klostermann: Macht es lange Zeit auf rechts passabel. Dann verließen sie ihn. Note 4 (@ GEPA Pictures) (44) Kevin Kampl: Gut vorm Wechsel, danach nicht mehr gesehen. Note 4 (@ Imago) (7) Marcel Sabitzer: Nicht in der Form, die er vor seiner Schulterverletzung hatte. Note 3 (@ GEPA Pictures) (10) Emil Forsberg: Siehe Kampl. Aber: Es war das erste Spiel von Beginn an seit vielen Monden. Note 3 (@ GEPA Pictures) (17) Bruma: Bester RB-Feldspieler. Note eins vorm Wechsel, eine drei danach. Note 2 (@ GEPA Pictures) (18) Ademola Lookman: An vielen guten Kombinationen der ersten 45 Minuten beteiligt. Danach wurde es weniger, viel weniger. Note 4 (@Getty Images) (29) Jean-Kevin Augustin: Macht wieder sein Tor, hätte drei machen müssen. Note 3 (@ GEPA Pictures) (9) Yussuf Poulsen: Kommt in das zerfahrene Spiel und wirft sich in jeden Zweikampf. Note 3 (@ GEPA Pictures) (11) Timo Werner: Unglücklicher Teileinsatz des Nationalspielers. Wenn er schießen muss, dribbelt er - und umgekehrt. 4 (@ GEPA Pictures) (31) Diego Demme: Schließt nach seiner Einwechslung so gut es geht die Reihen. Note 3 (@ GEPA Pictures)

Es ist so kalt im Stadion, dass sogar der Fahrstuhl in die fünfte Etage defekt ist. Doch die Leipziger sorgen sofort für eine heiße Atmosphäre. Bruma findet mit seinem Pass Lookman, der den Ball an den Pfosten lenkt, während Kölns Keeper Horn noch am Boden liegt, staubt Augustin zum 1:0 ab.

RB fahrlässig bei der Chancenverwertung

Die Gäste zeigen sich unbeeindruckt, Simon Terrode kommt nach neun Minuten zum Kopfball, RB-Keeper Gulacsi lenkt die Kugel in höchster Not über die Latte. Der FC lauert danach auf Konter, agiert aber zu langsam und ungenau, um die RB-Defensive in Bedrängnis zu bringen.

Die Leipziger sind drückend überlegen, haben in den ersten 30 Minuten 65 Prozent Ballbesitz, gewinnen 59 Prozent der Zweikämpfe und verzeichnen 5:1 Torschüsse. Doch die Chancenverwertung ist zum Haare raufen. Die Möglichkeit von Forsberg nach 40 Minuten ist die Sechste, doch es ist wie verhext. Keeper Gulacsi schüttelt auf der anderen Seite ungläubig den Kopf. Glück für die Gastgeber, dass sie nicht kurz vor der Pause dafür bestraft werden: Der Ball zappelt zwar im Tor, aber Kölns Meré steht bei seinem Kopfball im Abseits.

Leipzig bettelt um den Ausgleich

Die Gäste kommen gestärkt aus der Kabine, bereiten der Leipziger Abwehr mehr Probleme. Nach einer knappen Stunde bringt Hasenhüttl seinen dänischen Stürmer Yussuf Poulsen für Lookman. Das Kellerkind aus Köln bleibt die aktivere Mannschaft im zweiten Durchgang, der eingewechselte Bittencourt verfehlt in der 66. Minute nur knapp das Tor.

Der RB-Coach will das 2:0 und die Entscheidung erzwingen, bringt Werner für Augustin. Doch der Ausgleich hat sich angekündigt. Kölns Koziello zieht aus 20 Metern ab -1:1. Letzter Wechsel beim Gastgeber, Demme für Forsberg. Doch die Fehlpässe der Leipziger häufen sich. Die Kölner nutzen die vogelwilde RB-Defensive, der in Leipzig geborene Bittencourt erzielt die Führung des Tabellenletzten. Die Fans singen: „Wir wollen auch kämpfen sehen.“ Es hilft nicht mehr.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Marcel Sabitzer (RB Leipzig): Klar hatten wir eine anstrengende Woche, aber da musst du drüber gehen. Wir hätten 2:0 oder 3:0 in Führung gehen müssen. Wenn du das versäumst, dann glauben die Kölner an ihre Chance. In der zweiten Hälfte hatten wir es nicht verdient zu gewinnen, die Kölner dagegen schon. © Getty Images Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): Wenn man gegen einen verunsicherten Gegner das Spiel nicht zumacht, dann glaubt der Gegner an sich. Dann kannst du die Uhr danach stellen, wann Köln seine Chancen auch nutzt. Wir sind unsauberer geworden. Natürlich war es das dritte Spiel in sechs Tagen, aber ich will keine Ausreden suchen. Das sah locker und leicht aus in der ersten Hälfte. Wir hatten bewusst eine sehr offensive Aufstellung gewählt, aber es hat uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Eine Halbzeit reicht nicht, du musst über 90 Minuten das Tempo hoch halten. Gegen Dortmund düprfen wir uns nicht so präsentieren. © Gety Images Stefan Ruthenbeck (1. FC Köln): In der ersten Halbzeit ist nicht viel von usnerem Plan aufgegangen, da hätte Leipzig höher führen müssen. Wir haben uns gesteigert und mit Bittencourt einen quirligen Spieler eingewechselt, da haben wir Leipzig weh getan. Leonardo ist ein Unterschieds-Spieler. Wir können heute zufrieden sein, aber Platz fünf der Rücktundentabelle nützt uns nichts. © Getty Images Bernardo (RB Leipzig):„Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, dann aus unerklärlichen Gründen den Faden verloren. Wir müssen einfach konzentrierter auftreten und besser verteidigen.“ © Getty Images (Archiv) Armin Veh (Sportlicher Leiter 1. FC Köln): Wenn Leipzig zur Pause 3:0 geführt hätte, wäre das in Ordnung gegangen. Aber Leipzig hat die Chancen nicht genutzt, das rächt sich. Das war ein komplett anderes Spiel in der zweiten Halbzeit, wir hatten eine andere Mannschaft auf dem Platz. Die Jungs glauben an den Klassenerhalt. Wenn du keine Chance hast, musst du diese nutzen. Das war heute vor allem ein gutes Spiel von Koziello mit einem wunderschönem Tor. Er ist ja eigentlich kein Goalgetter. © dpa(Archiv) Kevin Kampl (RB Leipzig): „Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, den Sack zuzumachen. Es gab mehrere Top-Chancen auf das zweite Tor, die wir nicht genutzt haben. Das hat sich dann gerächt.“ © Getty Images (Archiv) Leonardo Bittencourt (1. FC Köln): Für mich ist es erst mal wichtig, dass ich fit bin. Wer die Tore macht, ist egal. Wir müssen gewinnen, wir müssen in jedem Spiel drei Punkte einfahren. Mein Tor war wichtig, aber die Leipziger haben es mir leicht gemacht. RB hätte aber in der ersten Hälfte den Sack zumachen müssen. Wir wussten: je länger das Spiel dauert, um so größer sind unsere Chancen. Ich ziehe den Hut vor unserer Mannschaft, wie sie mit Rückschlägen umgeht. © Getty Images (Archiv) Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir haben verdient verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was uns auszeichnet. Wenn wir führen, müssen wir es auch zu Ende bringen.“ © Getty Images Dietmar Hamann (Sky-Experte): Nicht zum ersten Mal unter Ruthenbeck, dass sie so zurückkommen. Bei Köln stimmt es in der Truppe, die Jungs glauben noch dran. Ich denke dennoch, dass beim HSV und in Köln die Lichter ausgehen. Denn der Abstand ist schon zu groß. Leipzig hat ganz klar müde verteidigt, die drei Spiele in einer Woche waren doch zu viel für RB. © dpa (Archiv) Yussuf Poulsen (RB Leipzig): „In der zweiten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel. Da müssen wir auf andere Dinge zugreifen, statt immer nur kurz, kurz zu spielen. Auch mal die Arbeitshandschuhe anziehen und richtig arbeiten. Das haben wir nicht gemacht und sie ins Spiel kommen lassen.“ © Getty Images Dominique Heintz (1. FC Köln): "In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und Mann gegen Mann hinten gespielt. Das war nach der Pause ein absolutes Topspiel von uns, das wir verdient gewonnen haben. Andere Mannschaften wären hier nach so einem frühen Tor abgeschossen worden." © Gett Images Willi Orban (RB Leipzig): „Du musst das Spiel in der ersten Hälfte beenden, die Kölner quasi töten. Wir hatten so viele Chancen. So verlierst du hinten raus. Das ist brutal ärgerlich.“ © Getty Images (Archiv) Timo Horn (1. FC Köln): "Der Trainer hat in der Kabine einiges angesprochen. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht an uns geglaubt. Leipzig hatte die Möglichkeiten auf 2:0 oder 3:0 zu erhöhen, da hatten wir Glück. In der zweiten Hälfte waren wir dann wie ausgewechselt. Der Trainer hat noch gesagt, die Leipziger sind heute nicht so viel besser als wir. Das haben wir uns zu Herzen genommen und die Möglichkeit noch weitere Tore zu schießen." © dpa

Statistik

RBL: Gulacsi – Bernardo, Orban (C), Upamecano, Klostermann – Sabitzer, Kampl, Forsberg (71. Forsberg) – Lookman (59. Poulsen), Bruma, Augustin (68. Werner) 1. FC: Horn - , Sörensen, Meré, Heintz, Hector (C) – Höger, Koziello – Risse, Horn (61. Bittencourt) – Osako (81. Özcan), Terodde Tore: 1:0 Augustin (5.), 1:1 Koziello (70.), 1:2 Bittencourt (77.) Zuschauer: 31.793

JETZT die Leistung der RB-Elf gegen den 1. FC Köln bewerten!

Einfach den Schieberegler nach rechts verschieben – je weiter nach rechts, desto besser die Note. Note 1: 90 bis 100% Note 2: 75 bis 89% Note 3: 60 bis 74% Note 4: 45 bis 59% Note 5: 30 bis 44% Note 6: 0 bis 29% Anschließend auf „Abstimmen“ klicken. Wenn ihr für einen Spieler keine Bewertung abgeben wollt, klickt auf „Überspringen“.

KOMMENTIEREN