RB Leipzig bleibt Trikotdesign und Farben treu – Fans in sozialen Netzwerken enttäuscht

Leipzig. Einige Aktionen sind bei RB Leipzig auch im dritten Jahr noch nicht Bundesliga reif. So auch die Präsentation der neuen Trikots. Um 13 Uhr hat der Verein seine Fans zur Vorstellung der Shirts für die Saison 2018/2019 auf den Richard-Wagner-Platz in die Leipziger Innenstadt bestellt. Die verliert allerdings an Spannung und Reiz, wenn die beiden Modelle schon am Morgen im Online-Fanshop und auf der Homepage sichtbar sind.

RB Leipzig erklärt das Muster so: „Die Heimtrikots sind an die rot-weißen Vereinsfarben angelehnt. Der dynamisch nach hinten fließende Schulterdruck symbolisiert die schnelle, aggressive Spielweise der Roten Bullen.“ Zum weißen Shirt tragen Willi Orban und Co. in diesem Jahr rote Hosen und weiße Stutzen mit roten Querstreifen. Beim Auswärtstrikot hebt sich allein der etwas hellere Blauton an der Schulter vom klassischen Blau auf dem Rest des Shirts ab. Dazu tragen die RB-Profis auf fremdem Rasen gelbe Hosen und blaue Stutzen.