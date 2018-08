RB Leipzig: Blitzheilung bei Mukiele & Co

Anzeige

Leipzig. Myofaszial – nein, kein griechischer Neuzugang auf der vakanten Sechser-Position der Roten Bullen, sondern Fachbegriff im Dunstkreis der RB-Wunderwaffe bei der Wiederherstellung hinkender Kicker. Der myofasziale Schmerztherapeut (myo = Muskeln, faszial = Faszien) geht mit seinen stahlharten Fingern/Daumen schmerzhaft tief ins Bindegewebe, bringt heilende Körpersäfte in Wallung, korrigiert Fehlstellungen. Die Prozedur lässt im Patienten Mordgedanken reifen, schlägt aber so was von an.

Jüngster Behandlungserfolg der Medizinmänner um Alex Sekora und Niklas Albert: Abwehrmann Nordi Mukiele. Der war beim Abschlusstraining vorm Europa-League-Quali-Spiel gegen Uni Craiova überraschenderweise mit von der Partie. Den Anpfiff am Donnerstag um 18.30 Uhr erlebt der Mann, der wegen muskulärer Probleme eigentlich noch eine Woche dienstunfähig geschrieben war, schon auf der Bank. Auch Konrad Laimer (Hüftbeuger) und Dayot Upamecano (Prellung) wurden myofaszial gequält und können ab Montag voll belasten.

Cheftrainer Ralf Rangnick vernahm die Botschaften aus dem sich leerenden Lazarett freudig erregt. Wie auch die Kunde, dass Emil Forsberg Papa geworden ist. Laut Rangnick habe die Mannschaft in der Kabine applaudiert. „Wie immer nach Geburten.“ Insgesamt dreimal wurde bisher nur geklatscht – bei Massimo Bruno, Kevin Kampl und Forsberg. Da kann und muss mehr kommen. Und sonst so, Herr Rangnick? „Baby und Mama wohlauf, Papa happy, Fokus auf Craiova. Wir brauchen Emil und einen Sieg.“ Forsberg, nach WM- und Baby-Pause noch nicht wieder ein einziger Muskel, wird beim Anpfiff nicht auf dem Platz stehen, wohl aber eingewechselt.

Rangnick will gegen Craiova 'ein paar Tore vorlegen'

Rangnick steht der Sinn nach einem vorentscheidenden Ergebnis, bevor es in einer Woche im 30000-Zuschauer-Hexenkessel in Craiova zur Sache geht. „Gerne wie gegen Häcken.“ Ein 4:0 würde kaum Fragen über das Erreichen der Play-off-Spiele gegen Braga/Luhansk offen lassen. Craiova ist nach Rangnicks Expertise „technisch stärker als Häcken“, bevorzugt ein lebensbejahendes 3-4-3 und ist „immer auf der Suche nach spielerischen Lösungen“.

Die RB-Fans sollen/mögen das Spiel als Generalprobe und verkappte Saisoneröffnung nehmen: „Dann kommen vielleicht 20000 oder 25000 Zuschauer“. Kinder unter 14 Jahren kommen ohne Fahrschein rein, ein 0,4-l-Wasser kostet nur einen Euro.

Zu den Sommerpausen-Müßiggänger Jean-Kevin Augustin, Mukiele, Upamecano sagte Rangnick: „Meine Ansage ist angekommen, sie wissen jetzt, was geht und was nicht geht. So etwas lassen wir nicht durchgehen. Wir haben hohe Ziele, da muss jeder seinen 100-prozentigen Beitrag leisten.“