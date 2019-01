JETZT IM LIVETICKER: RB Leipzig startet gegen den BVB in die Rückrunde

Leipzig. Sticheleien, Fanboykott und eine Sieglos-Bilanz von Borussia Dortmund bei RB Leipzig: Der Bundesliga-Tabellenführer muss sich bei den Sachsen auf einiges gefasst machen. Einen Fehlstart in die zweite Hälfte der möglichen Meistersaison will sich der BVB aber unter keinen Umständen leisten und gleich auf Attacke schalten. „Wir müssen raus aus dem Trainingsmodus und rein in den Kampfmodus. In Leipzig geht es richtig zur Sache“, betonte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.