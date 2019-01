RB Leipzig: Bruma fehlt gegen Dortmund, Konaté verlängert

Leipzig. RB Leipzigs Cheftrainer Ralf Rangnick hat zwei Tage vor dem Bundesliga-Rückrundenstart Personalentscheidungen bekanntgegeben. Demnach hat Defensiv-Stütze Ibrahima Konaté seinen aktuell bis 2022 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. "Er hat sich enorm entwickelt und ist ein absoluter Leistungsträger. Das ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass er immer noch erst 19 Jahre ist. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ihn noch länger an uns binden konnten“, sagte Rangnick am Donnerstag.

Auch mit dem Blick auf das Top-Spiel gegen Borussia Dortmund am Samstag hatte Rangnick positive Nachrichten: Kevin Kampl, der in den letzten Spielen der Hinrunde mit einem gebrochenen Zeh gespielt hatte und erst Anfang der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen war, ist gegen den BVB mit an Bord. Dem Slowenen sprach der Trainer sogar eine Einsatzgarantie aus: "Kevin Kampl steht zur Verfügung und wird mit großer Wahrscheinlichkeit spielen.“