RB Leipzig: Burke-Wechsel zu West Bromwich Albion ist perfekt 

Leipzig. Oliver Burke wird kurz vor Ende der Transferperiode RB Leipzig doch noch verlassen. RB bestätigte via Twitter einen Wechsel zum englischen Erstligisten West Bromwich Albion. Die Ablösesumme soll knapp über den 15,2 Millionen Euro liegen, die RB Leipzig vor einem Jahr an Nottingham Forest bezahlt hat. Am Mittag werden weitere Informationen bei einer Pressekonferenz der Roten Bullen erwartet. Sportdirektor Ralf Rangnick hat den Transfer offenbar am Donnerstag perfekt gemacht. Er war nicht bei der Auslosung zur Champions League in Monaco vor Ort.