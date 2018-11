Europa League im Liveticker mit RB Leipzig und Bayer Leverkusen

Seinen Spielern gönnte Ralf Rangnick vor dem richtungweisenden Spiel in der Europa League sogar ein Gläschen Rotwein. In Maßen stört das der Leistung nicht. Und die ist beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig am Donnerstag (21 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Celtic Glasgow gefragt, will RB das Überwintern in der K.o.-Runde vorzeitig perfekt machen - oder zumindest einen großen Schritt dahin machen. „Wer möchte, kann ein Gläschen Rotwein trinken. Das ist am Abend vor dem Auswärtsspiel erlaubt“, sagte der sonst so strenge Rangnick.