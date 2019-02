Champions-League-Check: Ist RB Leipzig reif für die Königsklasse?

Leipzig. Tabellarisch kein Hit, zuschauertechnisch schon. Über 50. 000 Fans werden beim Spiel des Tabellen-16., VfB Stuttgart, gegen den Vierten, RB Leipzig, dabei sein. Live und in Farbe in der Mercedes-Benz-Arena (Sonnabend, 15.30 Uhr).

VfB – RB. Die einen haben zu wenig Punkte (15), neuerdings einen Hitzlsperger, schwelgen in Erinnerung an jene Zeiten, als sie Dauermieter in der Beletage waren. Die anderen haben 23 Punkte mehr, demnächst einen Nagelsmann, schwelgen vom einst blinden Verständnis zwischen Verein und Anhängerschaft. Am Montag suchten RB-Boss Oliver Mintzlaff, 43, und Fanvertreter drei Stunden lang Wege ins gemeinsame Glück. Doch wie ist es insgesamt um RB Leipzig bestellt? Wo ist der 2009 geschlüpfte Club schon Champions-League-reif, wo nicht?

Stichwort Fan-Betreuer

Diese Stelle war unter Enrico Hommel erstklassig besetzt, schien unter dessen Nachnachfolger Timm Merten auf gutem Weg. Aktuell bietet RB an dieser Flanke Angriffsfläche. Zwei neue Fan-Betreuer sollen kommen, Mintzlaff und Gefolge wollen sich intensiver mit den Bedürfnissen der Anhänger befassen.

Fan-Nähe

RB besetzt auskömmlich viele Außer-Haus-Termine mit Spielern und anderen Club-Repräsentanten. Beim öffentlichen Training wird jeder Autogrammwunsch erfüllt. Die Anzahl der Einheiten unter Ausschluss der Öffentlichkeit orientiert sich an der ambitionierten Konkurrenz. Weniger wäre hier viel mehr (Identifikation).

Beliebtheit

RB ist laut Marktforschung im Fußball-Osten die Nummer eins und liegt bundesweit zwischen vier und fünf. In der Sky-Zuschauertabelle ist RB Vierter. All das schlägt sich noch nicht wie gewünscht in Ticket-Käufe nieder. Weit oben auf der Agenda sind die Themen Ticketing und Preise. Für Ersteres braucht man Abitur und Geduld. Letztere sind schlicht zu hoch.

Trainer/Sportdirektor, Sommer-Transfers, Scouting

Ralf Rangnick fungiert noch bis zum Sommer als Doppel-Agent, wird beim Sportdirektoren-Job von Jochen Schneider unterstützt. Tyler Adams und Amadou Haidara wurden schon im Vorgriff auf den Sommer geholt, die Ausleihe von Emile Smith Rowe könnte um eine Saison verlängert werden, Hannes Wolf kommt im Sommer, Salzburg-Star Xaver Schlager ist im Gespräch. Wie auch dessen Kollege Erling Braut Haland. Im Sommer wird nur punktuell nachgelegt. Manchester United soll am in Manchester geborenen RB-Chefscout Paul Mitchell baggern. Wenn ManU Ernst macht, ist Mitchell im Sommer weg.

Management

Mit Oliver Mintzlaff, Matthias Reichwald (Kaufmännischer Leiter) und den Direktoren Evelyn Holderbach (Sales), Florian Scholz (Medien & Marketing), Florian Hopp (Finanzen), Johann Plenge (Recht und Personalwesen) und Ulrich Wolter (Operations) ist RB respektabel aufgestellt. Neben Hauptsponsor Red Bull gibt es mittlerweile weitere 36 Partner – Tendenz steigend. Markenbildende Kampagnen wie „Ein Klang für Leipzig“ werden nicht von allen Konsumenten, aber von Branchen-Kennern für gut befunden.

Spielbetrieb

Die Uefa-Sittenwächter haben RB für die gewalt- und pyrofreie Abwicklung belobigt. Uli Hoeneß sprach beim letzten Bayern-Gastspiel persönlich bei (Ex)Polizei-Chef Bernd Merbitz vor und schwärmte vom Rundumsorglospaket der Freunde & Helfer.

Von Stars und Sternchen

Wiedererkennung und Nachwuchs

RB steht nach wie vor für Balljagd und Jugend forscht. Erik Majetschak (18) ist der erste RB-Jugendspieler, der ab und an im Bundesliga-Kader steht. Der Mittelfeldspieler hatte im Winter diverse Zweitliga-Angebote, durfte aber nicht weg. Rangnick/Nagelsmann müssen Großes mit Majetschak vorhaben.

Sportwissenschaft, ärztliche Betreuung: Note 1.

Infrastruktur, Stadion, Catering

Man kann in der Pause entweder Wasser lassen oder sich ein Bier holen. Im Winter wird die Festwiese zum Sumpfgebiet. Die Farbgebung der Sitzschalen hat nix mit einheitlichem Auftritt (Corporate Identity) zu tun. Wenn RB das Stadion nicht wie avisiert auf knapp 50 000 Zuschauer ausbaut, wackelt Leipzig als EM-2024-Standort. Nürnberg und Hannover drängeln schon.

Internationalisierung

Steckt in den Anfängen. Das Merchandising (Fanartikel-Verkauf) ist ausbaufähig, die Digitalisierung kommt voran, die RB-App soll im Frühjahr marktreif sein.

Mehrwert für VIPs

Beim FC Bayern schreiben verletzte Stars im Business­bereich Autogramme, die RB-VIPs gehen diesbezüglich leer aus. Unter Julian Nagelsmann könnte an dieser Stelle der Wind of Change wehen.

📶 Tabellenplatz 16

🎯 Mario #Gomez wieder zurück

🇨🇵 ein Weltmeister als effektivster Verteidiger



