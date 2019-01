RB Leipzigs Yasarlar ist der Star der neuen virtuellen Club-Meisterschaft

Leipzig. Cihan Yasarlar ist einer der Stars der neuen deutschen Club-Meisterschaft im E-Fußball. Für den Bundesligisten RB Leipzig kämpft er um den Teamtitel und zudem noch um den ersten Platz im Einzel. „Das Double wäre cool“, sagte der 26 Jahre alte Türke aus Berlin-Neukölln, der in der Saison 2016/17 schon Einzel-Meister für seinen Ex-Verein FC Schalke 04 wurde, am Mittwoch bei einem Medientermin der Deutschen Fußball Liga in Frankfurt/Main.