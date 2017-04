RB-Leipzig-Coach Hasenhüttl: „Eine Parallelwelt, in der man sich bewegt“

Leipzig. RB-Leipzig-Coach Ralph Hasenhüttl zeigte sich am Freitag erleichtert darüber, dass der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund vor der Aufklärung steht. „Ich bin froh, dass der Täter gefasst wurde. Das man so wie es aussieht, auch klare Indizien hat, was das Motiv war. Dass macht die Tat aber nicht weniger dramatisch.“ Der Schock sei für ihn vergangene Woche sehr groß gewesen. „Ich würde mich freuen, wenn die Akte jetzt geschlossen wird.“