RB Leipzig das erste Mal in dieser Saison beim Videobeweis im Glück

Anzeige

Hannover. Bereits sechsmal fielen Entscheidungen nach Hinweisen des Video-Assistenten in dieser Saison negativ für RB Leipzig aus – so oft wie bei keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga. Am Samstag war das Hasenhüttl-Team bei Hannover 96 erstmals nach einer revidierten Schiedsrichterentscheidung im Glück und nahm deshalb die drei wichtigen Punkte und den 3:2-Sieg mit nach Hause.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (32) Peter Gulacsi: Verhindert früh den 0:1-Rückstand, greift einmal an einer Flanke vorbei. Note 3. © GEPA Pictures (3) Bernardo: Macht es auf links respektabel, auch im Spiel nach vorne. Note 3. © GEPA Pictures (4) Willi Orban: Wunderbares Kopfball-Tor, aber defensiv mit wachsenden Problemen. Note 3. © GEPA Pictures (6) Ibrahima Konaté: Lange gut im Abwehrzentrum, dann nicht mehr. Note 3. © GEPA Pictures (27) Konrad Laimer: Rettet die 2:0-Führung, emsiger Held der Arbeit. Note 3. © GEPA Pictures (8) Naby Keita: Alles was er macht, hat Hand und Fuß. In der zweiten Halbzeit nachlassend. Note 2. © GEPA Pictures (31) Diego Demme: Wie immer immer unterwegs. Note 3. © GEPA Pictures (17) Bruma: Effektiv ist anders, zu verspielt. Note 4. © GEPA Pictures (10) Emil Forsberg: Torschütze, Wegbereiter, Ballmagnet, aber auch mit Kunstpausen. Note 3. © GEPA Pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Behauptet diverse Bälle, trifft danach öfter die falsche Entscheidung. Note 3. © GEPA Pictures (11) Timo Werner: Geniale Vorarbeit zu Forsbergs 1:0 und zu Poulsens 3:1. Note 2. © GEPA Pictures (7) Marcel Sabitzer: Kommt für Bruma, arbeitet viel. Note 3. © GEPA Pictures (9) Yussuf Poulsen: Sofort im Bilde und dem wichtigen 3:1. Note 2. © GEPA Pictures (5) Dayot Upamecano: Hilft am Ende mit allem, was er hat, den Dreier über die Zeit zu retten. Note 2. © GEPA Pictures

In der 82. Minute traf der eingewechselte Niclas Füllkrug für Hannover 96 zum 3:3-Ausgleich, nachdem der Stürmer bereits in der 79. Minute für den Anschluss zum 3:2 gesorgt hatte. Die mehr als 42.000 Zuschauer im Stadion tobten. RB-Trainer Hasenhüttl schüttelte ungläubig den Kopf. Doch Schiedsrichter Guido Winkmann bekam auf sein Ohr einen Hinweis vom Videoschiedsrichter aus Köln und schaute sich das Tor noch einmal auf dem Monitor an. Füllkrug hatte sich nach seiner Ansicht hauchzart im Abseits befunden. Der Treffer zählte nicht.

Verärgerung bei Hannover

Sportdirektor Ralf Rangnick sagte nach der Partie: „Ich bin davon ausgegangen, dass es ein Tor ist. Der Ball lag ja schon wieder am Anstoßpunkt und dann als wir registriert haben, dass Herr Winkmann draußen steht, ist zumindest ein bisschen Hoffnung aufgekeimt. Wir waren ja schon des Öfteren diese Saison mit negativem Ausgang betroffen – heute hat es uns mal in positiver Hinsicht betroffen.“ Auch Konrad Laimer freute sich: „Wir haben heute das erste Mal Glück gehabt mit dem Videobeweis. Das nehmen wir einfach mit.“

Hannovers Trainer André Breitenreiter war hingegen extrem sauer: „Ich habe die Bilder gesehen, es ist kein Abseits. Der Ellbogen von Poulsen ist auf Höhe von Niclas Fuß. Da stellt sich mir schon die Frage, warum ein Videoassistent eingreift, wenn die Situation nicht eindeutig ist.“

RB-Coach Ralph Hasenhüttl, der selbst in dieser Saison schon oft genug von solchen Entscheidungen betroffen war, konnte seinen Kollegen verstehen, gab aber auch zu bedenken: „Ich glaube einfach, dass es verdammt schwer ist, diese Abseitsentscheidungen ohne die kalibrierten Linien tatsächlich zu entscheiden. Wir haben in dieser Saison zwei Tore gegen uns bekommen, wo im Nachhinein klar war, dass es Abseits ist. Ich habe immer gesagt, ein Videobeweis soll dann Anwendung finden, wenn man dieselben Voraussetzungen hat, wie alle die vor dem Fernseher sitzen. Sonst kann er nicht das bieten, was wir uns alle wünschen, nämlich Klarheit.“

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Yussuf Poulsen (RB Leipzig): Wir hätten nach dem 3:1 den Sack zumachen müssen und dürfen uns da nicht noch einmal angreifbar machen. Aber in den ersten 60 Minuten haben wir richtig gut gespielt!" © dpa Andre Breitenreiter (Hannover 96): „Man hat unseren Jungs von Beginn an angemerkt, dass sie verunsichert und nervös sind. Leipzig war aber auch richtig gut unterwegs. Nach dem 0:2 haben wir uns von allem befreit und eine scheiß-egal-Mentalität an den Tag gelangt und druckvoll nach vorn agiert.“ © dpa Willi Orban (RB Leipzig): "Wir haben es in der Schlussphase unnötig spannend gemacht und den Gegner durch zu einfache Ballverluste noch einmal aufgebaut. Das darf uns nicht passieren. Aber natürlich sid wir am Ende sehr froh über den Sieg!" © dpa Horst Heldt (Manager Hannover 96) zum aberkannten Tor: „Jetzt sagen sie mir, wo der da im Abseits steht. Gleiche Höhe - im Zweifel für den Stürmer!“ © dpa Ralf Rangnick (Sportdirektor RB Leipzig): „Wir haben heute wieder so ein bisschen beide Gesichter gezeigt. Eine Stunde lang mit dem Ball hervorragend, es aber versäumt, mehr als ein Tor zu machen. Nach dem 2:0 denkst du, jetzt hast du das im Griff. Aber wir haben die letzte halbe Stunde auch einfach nicht gut verteidigt. Deswegen war es am Ende noch ein Zittersieg.“ © dpa Konrad Laimer (RB Leipzig): „Wir sind froh, dass wir die drei Punkte geholt haben. Vor allem nach so einer hitzigen Schlussphase. Im Grunde denke ich trotzdem, dass wir den Sieg verdient haben, weil wir viel investiert haben. Aber wir müssen es nicht so spannend machen, es schlauer spielen. Das müssen wir uns ein bisschen vorwerfen.“ © dpa Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): „Wir sind glücklich, dass wir heute hier gewonnen haben. Wir haben kein schlechtes, sondern sogar 65 Minuten ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir wussten, dass Hannover eine gute Mentalität hat und schon öfter zu Hause zurückgekommen ist. Nach dem 3:1 habe ich eigentlich gedacht, das Ding ist durch. Zum Schluss hatten wir gefühlt 50 Ecken und Freistöße gegen uns.“ © dpa Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir sind RB Leipzig, wir machen es immer spannend. Ein 3:1 nach 80 Minuten müsste reichen. Aber irgendwie wird es bei uns in diesem Jahr immer eng. Aber mir ist das egal, solange wir gewinnen, auch wenn es am Ende nicht immer gut aussieht.“ © dpa

KOMMENTIEREN