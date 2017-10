RB Leipzig: Der wahre Grund für den Werner-Ausfall

RB-Stürmer Timo Werner fällt aktuell verletzt aus. Der Nationalspieler musste in der Champions League bei Besiktas Istanbul (0:2) mit Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen früh vom Platz (32.), fehlte dann auch in der Liga gegen Köln (2:1).

Vor allem in Leipzig warten alle auf sein Comeback.

Doch was war die Ursache für die Verletzung?

"Er hat ja auch bei uns gegen Norwegen einen Schlag bekommen. Ich weiß nicht, ob es daher rührt, aber das scheint die Ursache zu sein", sagte DFB-Assistenztrainer Thomas Schneider am vergangenen Dienstag am Rande der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Elf in Nordirland.

Das Qualispiel gegen Norwegen (6:0) fand am 4. September statt. Doch mit dieser Einschätzung lag Schneider scheinbar nicht ganz richtig.