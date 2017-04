RB Leipzig: Dietrich Mateschitz im Anflug 

Erstens: Der positive Bescheid der RB-Bauvoranfrage ist nur noch eine Frage der Zeit. Der Ausbau der Red-Bull-Arena von derzeit 42. 558 auf über 58. 000 Zuschauer ist von allen möglichen Seiten betrachtet und seitens der städtischen Verwaltung für gut und umbaubar befunden worden. Vollzug und Verkauf in Kürze. RB zahlt dann 70 Millionen Euro an Noch-Stadioneigentümer Michael Kölmel.

Leipzig. Der Blick geht bei RB bereits über den Tellerrand des Freiburg-Gastspiels am Sonnabend (15.30 Uhr) in Leipzig. Rund um die Roten Bullen gibt es vier heiße Neuigkeiten.

Zweitens: Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz, 72, und Bayern München, 117, schlagen am 13. Mai in der Red-Bull-Arena auf! Der eine führt einen prominent besetzten österreichischen Betriebsausflug an, die anderen spielen leider auch am vorletzten Bundesliga-Spieltag Fußball vom anderen Stern.