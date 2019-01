Dortmunder Fanabteilung schickt keine Busse zum Spiel bei RB Leipzig

Leipzig. Teile der Fans von Borussia Dortmund bleiben ihrer Linie gegenüber RB Leipzig treu und boykottieren das kommende Auswärtsspiel ihres Vereins am Samstag in der Red Bull Arena (18.30 Uhr). In einer offiziellen Mitteilung der BVB Fan- und Förderabteilung heißt es: "RB Leipzig gegen Borussia Dortmund ist nicht unser Spiel."