RB Leipzig dreht Kampfspiel gegen Hannover

Leipzig. Vierte Niederlage in Serie abgewendet, mit einem guten Gefühl ab in die Länderspielpause: RB Leipzig bleibt im eigenen Stadion eine Macht, gewinnt gegen Verfolger Hannover 96 mit 2:1 (0:0). Vor mehr als 40.000 Zuschauern gehen die Gäste (56.) in Führung. Yussuf Poulsen gleicht in der 70. Minute aus. Timo Werner erzielt fünf Minuten vor Schluss den Siegtreffer. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl klettert zunächst auf den zweiten Tabellenplatz, könnte mit einem Sieg des FC Bayern am Abend beim Spitzenspiel in Dortmund zwei Wochen dort verweilen.