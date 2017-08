RB Leipzig empfängt den SC Freiburg: Poulsens Einsatz gefährdet – Rangnick erwartet Erfolg

Anzeige

Leipzig. Die englischen Wochen haben für RB Leipzig noch nicht einmal begonnen, doch die Champions League war wegen der Auslosung der Gruppenphase in diesen Tagen bereits das beherrschende Thema. „Jetzt ist es die große Kunst, den Fokus immer auf die Aufgabe zu lenken, die einem gerade bevor steht. Nachdem wir am ersten Spieltag keinen Punkt geholt haben, geht es darum, gegen Freiburg richtig in die Saison zu starten“, fordert Trainer Ralph Hasenhüttl. Sportdirektor Ralf Rangnick schlägt in die gleiche Kerbe und sagt: „Wir brauchen drei Punkte, damit die Saison sorgenfrei beginnt.“

BILDER: Letztes öffentliches Training vor Heimauftakt Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (3) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (13) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (24) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (12) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (11) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (25) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (5) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (23) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (22) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (16) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (14) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (20) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (15) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (21) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (26) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (29) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (4) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (6) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (18) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (7) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (28) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (10) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (19) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (1) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (27) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (2) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (9) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (8) Coach Ralph Hasenhüttl bat am Tag nach der Champions-League-Auslosung zur letzten öffentlichen Trainingseinheit vor dem Heimauftakt gegen Freiburg. (@ Dirk Knofe) (17)

Der SC Freiburg also. Tabellensiebter der vergangenen Saison und damit überraschend in der Qualifikation für die Europa League dabei, wo der Club aber in der ersten Runde scheiterte. Sieht man sich die 4:0 und 4:1-Erfolge des Hasenhüttl-Teams in der vergangenen Spielzeit an, deutet die Partie auf eine klare Angelegenheit hin. „Wer jetzt glaubt, dass der Gegner kommt und gleich die weiße Fahne hisst, der wird sich getäuscht sehen. Von Freiburg weiß man, wenn es darum geht Punkte zu holen, ist ihnen jedes Mittel Recht. Es ist kein angenehm zu bespielender Gegner“, warnt Hasenhüttl.

Startdebüt für Augustin?

Immerhin sind zum Heimauftakt am Sonntag (15.30 Uhr) im noch nicht ausverkauften Leipziger Stadion fast alle Mann an Bord. Nur Yussuf Poulsen hat muskuläre Probleme mit dem Oberschenkel. Der Einsatz des dänischen Nationalspielers ist ungewiss. Sollte der Stürmer ausfallen, könnte Neuzugang Jean-Kevin Augustin sein Debüt in der Startelf feiern. Emil Forsberg (Angina) und Diego Demme (Knieprellung) sind wieder vollkommen genesen und laut Hasenhüttl bereit für einen Einsatz von Beginn an. „Es ist natürlich kein Nachteil, wenn du Emil und Diego wieder auf dem Platz hast. Das ist eine spielerische Qualität, die uns gut tun wird“, freut sich der 50-Jährige.

BILDER vom letzten Duell beider Clubs RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (4) RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (7) Yussuf Poulsen war erneut der Torschütze zum wichtigen 1:0-Führngstreffer. © dpa RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (8) RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (1) RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (6) RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (2) RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (3) RB Leipzig - SC Freiburg (dpa) (5) RB Leipzig - SC Freiburg (GEPA Pictures) (1) RB Leipzig - SC Freiburg (GEPA Pictures) (2) RB Leipzig bleibt nach dem 3:0 gegen den SC Freiburg auf Kurs Champions League. © dpa RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (3) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (5) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (4) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (7) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (9) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (14) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (18) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (13) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (15) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (16) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (8) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (1) © imago RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (12) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (10) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (17) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (11) RB Leipzig - SC Freiburg (imago) (2)

Die wird der Vizemeister gegen das Bollwerk aus Freiburg brauchen. Beim 0:0 zum Bundesligastart gegen Frankfurt zeigte das Team aus dem Breisgau zumindest Defensiv eine gute Leistung. „Es ist eine Mannschaft, die eine sehr gute Rückwärtsbewegung hat und die Räume sehr schnell, sehr eng macht. Sie sind taktisch flexibel. Wir haben diese Woche viel daran gearbeitet, noch mehr Durchschlagskraft zu bekommen, denn die werden wir brauchen“, sagt der RB-Trainer und hat dabei auch die magere Ausbeute von zwei Torchancen gegen Schalke im Hinterkopf.

Gäste-Coach Christian Streich fürchtet hingegen: „Leipzig wird sauer sein, dass sie das erste Spiel verloren haben. Jetzt werden sie auf uns losgehen." RB-Trainer Hasenhüttl verspricht: „Wir werden das Spiel nicht zornig angehen, aber mit sehr großer Entschlossenheit. Es muss uns in der Saison gelingen, hungrig zu bleiben und nicht die Rosinen raus zu picken. Das Heimspiel gegen Freiburg ist jetzt die allerschwerste und allergrößte Aufgabe, die auf uns wartet“, appelliert der Coach an seine Mannschaft.

KOMMENTIEREN