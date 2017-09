RB Leipzig entführt gegen Monaco zum Start in die Königsklasse einen Punkt

Leipzig. Am historischen ersten Abend in der Königsklasse hat sich RB Leipzig gegen den Vorjahreshalbfinalisten AS Monaco wacker geschlagen. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl erkämpft sich beim 1:1 gegen den französischen Meister den ersten Punkt auf Europas Bühne. Emil Forsberg bringt den Debütanten vor mehr als 40.000 Zuschauern mit 1:0 (33.) in Führung. Monaco Antwortet postwendend mit dem 1:1. Die zweite Halbzeit bleibt torlos.