RB Leipzig enthüllt Pläne für Ausbau der Red-Bull-Arena

Leipzig. Während Cheftrainer Ralph Hasenhüttl (50) seine Profis auf die Spiele in Mainz (Sonntag, 15.30 Uhr), gegen Wolfsburg (5. Mai) und Hertha BSC (12. Mai) einschwört, wird hinter den Kulissen das Thema „Schöner Wohnen“ forciert. Der Aus- und Umbau der Red-Bull-Arena startet nach dem Länderspiel Deutschland gegen Russland (15. November in Leipzig).

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht.

Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Doch wie sieht es aus, das neue Wohnzimmer der Roten Bullen? Was kann es, und was kostet das Ganze? Die LVZ lüftet das Geheimnis, wir zeigen die Stadion-Animation und erklären, was geplant ist.