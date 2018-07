RB Leipzig: Erklärung zum Trainer erst am Montag

Wer wird es denn nun? Presse und Fans warten auf den neuen Übungsleiter von RB Leipzig. Am Montag ist Trainingsstart und Beobachter haben noch am Sonntag eine Vorstellung des Coaches erwartet. Daraus wird nichts. Nach Informationen des Sportbuzzers will sich der Verein erst am Montag erklären. Hinter den Kulissen wird noch kräftig um eine Lösung gerungen. Am Tisch sitzen Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, Sportdirektor Ralf Rangnick und der US-Amerikaner Jesse Marsch. Der frühere Coach von New York Red Bull ist am Sonnabend in Leipzig gelandet. Diskutiert wird nun über eine Konstellation bis dann Julian Nagelsmann in einem Jahr die Mannschaft übernimmt. Rangnick und Marsch zusammen, wie aber genau? Diese Frage gilt es zu klären. Der 44-Jährige gilt zudem als heißer Kandidat für den Nationalcoachposten in den USA.