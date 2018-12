RB Leipzig erneut ohne Punkte bei Bayern München: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Timo Werner (RB Leipzig): „Es war schade, denn wir haben ein gutes Spiel gemacht. Es gab nicht viele Situationen im Spiel, in denen Bayern gefährlich war. Ribery macht es am Ende natürlich gut. Aber bis der Ball überhaupt dahin kam, ist viel schief gelaufen. Eigentlich haben wir die Situation schon geklärt. Upa schießt den Ball weg und trifft unseren eigenen Spieler genau gegen das Knie, so kommt der Ball zu Ribery. Dass eine Rote Karte in München mittlerweile für uns zur Tradition wird, das haben wir uns so nicht vorgestellt. Natürlich war das überflüssig. Aber es war im Großen und Ganzen ein sehr hart umkämpftes Spiel, deswegen will ich die eine Situation nicht so hoch hängen.“ ©