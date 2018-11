RB Leipzigs Timo Werner: Mittelfinger-Alarm um DFB-Star! 

Na das ist aber nicht die feine Art - auch wenn es vom deutschen Nationalspieler wohl auch nicht so ganz ernst gemeint war ...

Am Donnerstagabend musste Bundesligist RB Leipzig in der Europa League in Salzburg (Österreich) ran. Die Mannschaft von DFB-Star Timo Werner verlor die Partie knapp mit 0:1. Doch für den größten Aufreger der Partie sorgte nicht etwa der Treffer der Salzburger.

Nein. Leipziger Werner stach hervor, wenn auch in diesem Fall nicht durch ein Tor.