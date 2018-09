RB-Leipzig-Fans chartern Flugzeug und Zug für Auswärtsreisen in der Europa League

Salzburg und Glasgow liegen als Reiseziele in der Europa League hoch im Kurs. In dieser Saison organisieren die RB-Anhänger ihre Fahrten selbst, nachdem die Angebote des Vereins im ersten internationalen Jahr auf wenig Begeisterung stießen.

Leipzig. Die Premierensaison in Europa brachte für die Fans von RB Leipzig einige Tücken mit sich. Kurzfristige Planung, Einreise nur mit Visa, teure Fahrten. Der Verein bot organisierte Touren über einen Reiseanbieter an – der Frust über die horrenden Preise war groß. Deshalb haben die Anhänger in diesem Jahr beschlossen, Europa nur noch auf eigene Faust zu erkunden, wie der Fanverband dem SPORTBUZZER erklärte. RB Leipzig bietet in Absprache mit seinen Fans in der zweiten internationalen Saison keine organisierten Fahrten mehr an.

Die Nachfrage für die zwei Duelle in der Europa-League-Gruppenphase mit Salzburg und Glasgow war seit der Auslosung so groß, dass das Kontingent der Reisen vom Fanverband innerhalb von anderthalb Wochen ausgeschöpft war. Per Sonderzug tuckern Ende November 840 Schlachtenbummler nach Salzburg – für 109 Euro pro Person inklusive Eintritt zum Spiel. Nur 1500 Plätze gibt es für Gästefans im Stadion. Der RB-Block wird ausverkauft sein, denn auch mehrere Busse diverser Rasenball-Fanclubs fahren in die Alpenregion.

Individuelle Anreise nach Norwegen

Um die Mannschaft von Ralf Rangnick beim Duell gegen Celtic Glasgow zu unterstützen, chartert der Fanverband Anfang November erstmals einen eigenen Flieger mit 189 Plätzen – die sind zum Preis von 360 Euro inklusive Ticket im Celtic Park bereits ausgebucht. Weitere Optionen für Reiselustige: Unter anderem bieten die Rasenballisten Busfahrten nach Österreich und Schottland an.

+++ Update Auswärtsfahrten Teil 3 +++ Die nüchterne Analyse des E-Mail Kontos lässt nur folgenden Schluss zu Ihr habt... Gepostet von Fanverband Leipzig e. V. am Mittwoch, 5. September 2018

Um die Anreise zum ersten Auswärtsspiel am 4. Oktober in Trondheim muss sich jeder Fan selbst kümmern. Die Nachfrage reichte nicht aus, um ein eigenes Flugzeug zu mieten. Eine Busreise sei allein aufgrund der Fährkosten zu teuer, erklärte der Fanverband von RB Leipzig. Bereits zur Euro-League-Qualifikation im Juli sowie August in Schweden, Rumänien und der Ukraine gab es keine organisierten Reisen Die ernüchternde Bilanz: 100 Fans in Göteborg, neun im rumänischen Craiova, vier im ukrainischen Saporischja.