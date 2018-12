RB Leipzig feiert 2:0-Sieg gegen Gladbach: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Doppelpack-Serientäter Timo Werner hat RB Leipzig auf Rang drei der Fußball-Bundesliga geschossen. Beim 2:0 (2:0) über Borussia Mönchengladbach traf der Nationalspieler am Sonntag vor 41.939 Zuschauern in der ausverkauften Red Bull Arena in der 3. Minute sowie in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Es war bereits das vierte Mal in dieser Saison, dass der 22-Jährige doppelt traf.