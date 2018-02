RB Leipzig feiert glanzvollen Premierensieg in der Europa League

Neapel . Beeindruckendes Debüt von RB Leipzig in der Europa League : Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl dreht am Donnerstagabend einen unnötigen Rückstand beim SSC Neapel noch zum souveränen 3:1 (0:0)-Sieg. In einer Woche hat der Vizemeister im Rückspiel gegen den Tabellenführer der italienischen Serie A vor heimischer Kulisse damit beste Aussichten, um sich fürs Achtelfinale zu qualifizieren.

Im mit 15.000 Zuschauern nur mäßig gefüllten Stadio San Paolo trifft Neapel nach 52 Minuten mit seinem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit zur Führung. Timo Werner (61.) gelingt kurz darauf der verdiente Ausgleich und das Premierentor in der Europa League. Nun brodelt es am Fuße des Vesuvs, denn die Leipziger sind über das gesamte Spiel die bessere Mannschaft. Bruma erhöht eine Viertelstunde vor Schluss zum 2:1. Werner vergoldet den Abend mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit.