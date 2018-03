RB Leipzig feiert sensationellen Premierensieg gegen Bayern München

Mats Hummels : Stand mehrmals nicht so gut, dazu einige Ballverluste. Auch vor Keitas 1:1 nicht entschlossen genug. Zu viele Fehler. Sah auch beim Pass in die Tiefe vor dem 1:2 nicht gut aus. Steigerte sich, erzielte beinahe das 2:2. NOTE 4

Niklas Süle : Durfte anstelle von Boateng in der Innenverteidigung ran. Prima Rettungstat per Seitfallzieher auf der Linie, auch vor dem 1:1 entschlossen, dann aber geschlagen. NOTE 3

Joshua Kimmich : Nach Schonung in Istanbul zurück als Rechtsaußen. An alter Wirkungsstätte mit schwerem Stand gegen den schnellen Bruma und mit einigen Ballverlusten. NOTE 4

Arturo Vidal : Kaum zu sehen. Wirkte irgendwie verloren im Mittelfeld. Nach vorne lief das Spiel oft an ihm vorbei, kam auch nicht so recht in die Zweikämpfe. Auch vorm 1:1 seltsam passiv. Vergab per Kopf das 2:2. NOTE 5

Thomas Müller : Der Kapitän am 1:0 beteiligt, ansonsten etwas verloren als Rechtsaußen. Zog immer wieder in die Mitte. Machte zu wenig aus seinen Ballaktionen. NOTE 4

