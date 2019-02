RB Leipzig fertigt auch Hannover ab: Das sagen Spieler und Trainer

Hannover. RB Leipzig hält weiter unbeirrt Kurs in Richtung Champions League. Beim Gastspiel in Niedersachsen ließen sie den ums sportliche Überleben kämpfenden Kickern von Hannover 96 wenig Möglichkeiten, gewannen am Freitagabend hochverdient 3:0 (1:0). Willi Orban mit seinem ersten Bundesligadoppelpack und Marcel Halstenberg sorgten für die Tore.