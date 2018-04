RB Leipzig gegen Bayer 04 Leverkusen: Das sagen Spieler und Trainer

Willi Orban (RB Leipzig): "Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, sind verdient in Führung gegangen. Im Umschaltspiel, hatten wir sogar noch ein paar Chancen, die wir besser hätten ausspielen müssen. Dann unglücklich der Ausgleich. Die zweite Hälfte ist komplett gegen uns gelaufen, das war nicht mehr gut. Jetzt schauen wir nach Marseille, wo wir wieder an unsere Leistungsgrenze kommen wollen. Danach werden wir auch in der Liga wieder alles reinhauen." © 2018 Getty Images

Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen): "Ich habe den Ball beim 1:1 gar nicht hundertprozentig getroffen, dadurch geht er sicher rein. Insgesamt haben wir das Spiel in beiden Halbzeiten dominiert." © Christian Modla

Kevin Kampl (RB Leipzig): „Wir sind in Führung gegangen, haben das Spiel dann aber leider nach und nach aus der Hand gegeben. In der 2. Halbzeit lief fast nichts mehr zusammen.“ © 2018 Getty Images

Matthias Sammer (TV-Experte): "Ich habe mit einer solchen zweiten Halbzeit auch nicht gerechnet. Bayer Leverkusen hat das Spiel aufgrund ihrer Strategie beherrscht hat, sie haben immer spielerische Lösungen gefunden. Und sie haben verdient gewonnen, weil sie die Stärken des Gegners neutralisiert haben. Julian Brandt hat das Spiel seines Lebens gemacht, er hat alles in die Wege geleitet. Aus Leipziger Sicht kann das mal passieren, sie müssen das Spiel aus den Köpfen bekommen. Wie das Publikum sich verhalten hat, gerade unter dem Stichwort Montagsspiel, nötigt mir allergrößten Respekt ab." © dpa

Bernardo (RB Leipzig): Es war nicht unser Tag. Leverkusen war besser und hat guten Fußball gespielt. Gratulation an Bayer Leverkusen. Wir müssen uns nun schnell auf die nächsten Aufgaben fokussieren.“ © 2017 Getty Images

Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen): "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert. Das Gegentor kam aus dem Nichts. Wir haben uns die Treffer erarbeitet, am Ende sieht es dann einfach aus. Die Tore waren auf jeden Fall verdient. Vielleicht war RB auch ein bisschen schockiert von dem Rückstand und dass wir hier so dominiert haben. Das sind sie normalerweise nicht gewohnt." © Christian Modla

Heiko Herrlich (Trainer Bayer 04 Leverkusen): "Die Trainingswoche war sehr gut, die Jungs haben sehr konzentriert gearbeitet. Wir haben auch nach dem Rückstand immer versucht, weiter Fußball zu spielen. Endlich haben wir die Chancen genutzt, die wir gegen Augsburg nicht gemacht haben. Insgesamt hatten wir ein paar leichte Ballverluste zu viel - zum Glück hat Leipzig diese nicht genutzt. Sorgen bereiten unsere beiden Verletzten - Sven Bender und Wendell. Auch Bernd Leno geht es gerade nicht so gut." © dpa

Lukas Klostermann (RB Leipzig): „Leverkusen hat stark gespielt, hatte auch vor dem Ausgleich schon einige Chancen. Wir müssen das Spiel nun schnell abhaken. Es bleibt trotzdem weiter eng in der Tabelle.“ © 2018 Getty Images

Lars Bender (Bayer 04 Leverkusen): "Das war eine richtig gute Leistung von uns. Es war mal wieder an der Zeit einen Dreier einzufahren, jeder weiß wie schwer das in Leipzig ist. Wir haben eine tolle Truppe. Man hat heute gespürt, dass wir das wollen. Das 1:1 war psychologisch sehr wichtig. In der Halbzeit haben wir uns gesagt, dass jetzt richtig die Post abgeht. In der Summe war der Sieg verdient." © dpa

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): „Ohne drum herum zu reden – wir haben heute verdient verloren. Wir waren oft unter Druck, gegen einen sehr beweglichen und dynamischen Gegner. In der Halbzeit war die Frage, ob ich defensiv wechsle oder so weiter und auf das zweite Tor spiele. Wofür wir uns entschieden haben, hat man gesehen. Ob es der richtige Weg war, ist im Nachhinein schwer zu beurteilen. Ein langer Ball und eine Standardsituation die wir schlecht verteidigen, haben dazu geführt, dass das Spiel dann entschieden war.“ © dpa

Panagiotis Retsos (Bayer 04 Leverkusen): "Der Schlüssel zum Sieg war unser unbedingter Zusammenhalt. Wir geben niemals auf - und wurden heute für diesen besonderen Teamspirit belohnt. Das tut sehr gut! Mein erstes Tor für Bayer 04 freut mich natürlich sehr - zumal es mir in so einem wichtigem Spiel gelungen ist. Ich versuche immer alles für die Mannschaft zu geben - in jedem Zweikampf, in jeder Minute - heute konnte ich mit einem Tor helfen." © Christian Modla

Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Es gibt solche Tage. Die erste Halbzeit war noch okay. Wir haben so viele Fehler in der zweiten Halbzeit gemacht. Offensiv die Bälle schnell verloren. Defensiv müssen wir die Tore besser verteidigen.“ © Christian Modla