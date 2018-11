RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Leipzig hat die vergangenen neun Bundesliga-Partien nicht verloren und viermal in Serie zu null gespielt. Für Leverkusen gab es zuletzt einen beeindruckenden 6:2-Auswärtssieg in Bremen und eine 1:4-Niederlage daheim gegen Hoffenheim. In der Tabelle steht Leipzig mit 19 Punkten in der Spitzengruppe, Bayer hat nach einer bisher durchwachsenen Saison nur elf Punkte auf dem Konto.

„Wir müssen an die vielen guten Partien, die wir in den letzten Wochen absolviert haben, anknüpfen. Es geht um ein wichtiges Ligaspiel. Wir wollen uns mit einem Heimsieg in der Tabelle oben mit festsetzen und das, was wir uns erarbeitet haben, weiterentwickeln", sagte Leipzigs Trainer Ralf Rangnick. In den bisherigen vier Duellen hatte Leipzig zweimal das bessere Ende für sich, einmal spielte man unentschieden. Das Spiel in Leipzig in der vergangenen Saison gewann Leverkusen allerdings deutlich mit 4:1.

Bayer-Coach Heiko Herrlich meinte: „Klar ist, dass wir in der Liga Nachholbedarf haben, dass wir punkten wollen und müssen, um wieder den Anschluss zu finden. Aber es gibt keine Vorgabe, wie viele Punkte es bis Weihnachten sein sollen. Wir denken immer von Spiel zu Spiel.“