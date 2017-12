RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Mehr Punkte holen als der FC Porto – Das ist die Devise vor „Leipzigs größtem Heimspiel“ (BILD) in der Partie RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul am Mittwoch (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) am sechsten Spieltag in Gruppe G.

Naby Keita (li.) und Emil Forsberg (re.) im Duell mit Istanbuls Atiba Hutchinson © dpa

Besiktas baut den Leipzigern schon vor der Anreise eine goldene Brücke. Coach Senol Günes (65) hat mit Pepe, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Atiba Hutchinson und dem früheren Hamburger Tolgay Arslan gleich fünf Schlüsselspieler zu Hause gelassen. Für sie dürften u. a. der Niederländer Jermain Lens und der Chilene Gary Medel in die Startelf rücken. Die Adler vom Bosporus verloren keines ihrer letzten fünf Pflichtspiele und werden – unabhängig vom Ergebnis in Leipzig – die Gruppe G als Sieger abschließen. Im Hinspiel gab es ein 2:0 für Besiktas, das ohne seine heißblütigen Anhänger auskommen muss. Die „Carsi“, wie die Fans des türkischen Meisters der letzten beiden Jahre genannt werden, bleiben der Partie auf Anordnung des Vereins fern. Besiktas sitzt in Sachen Zuschauer eine zweijährige UEFA-Sperre auf Bewährung aus.

Rollo Fuhrmann: Das sind die geilsten Stadien der Welt! Reporterlegende Rollo Fuhrmann hat zahllose Stadien live erlebt. Aber welche waren die besten? Für den SPORTBUZZER hat er seine Top Ten der geilsten Arenen der Welt zusammengestellt. © imago/dpa 10. Amsterdam Arena: „Irre Anfahrt! Eine Autobahn, die unter dem Stadion durchgeht. Ich war sofort beeindruckt.“ © imago 9. Sükrü Saracoglu Stadi (Istanbul): „Vielleicht das lauteste und verrückteste Stadion Europas!“ © imago 8. Giuseppe-Meazza-Stadion (Mailand): „Heimat zweier großer italienischer Klubs und legendär, auch wegen der WM-Spiele 1990.“ © dpa 7. Vicente Calderon (Madrid): „Leider nicht mehr die Heimat von Atlético. Mitten in der Stadt und unvergessen.“ © dpa 6. Old Trafford (Manchester): „Das Stadion der Träume. Oft war es so.“ © dpa 5. Signal-Iduna-Park (Dortmund): „Für mich das stimmungsvollste Stadion in Deutschland und unter den Top 5 in der Welt.“ © dpa 4. Santiago Bernabeu (Madrid): „Ich war einige Male in beiden Stadien und war ziemlich beeindruckt.“ © imago 3. Camp Nou (Barcelona): „Einfach legendär und genauso großartig wie das Bernabeu. Ich war einige Male in beiden Stadien und war ziemlich beeindruckt.“ © imago 2. Maracanã (Rio de Janeiro): „Leider war ich nie da. Aber das alte Stadion ist einfach nur unglaublich gewesen.“ © dpa 1. Anfield (Liverpool): „Wenn 40.000 Kehlen ‚You’ll Never Walk Alone‘ singen, ist das nicht mehr zu toppen.“ © imago

Ganz anders die Leipziger. Die Roten Bullen können sich im Vorrundenfinale auf ihre Fans verlassen, die Leipziger Arena wird ausverkauft sein. Die Ausgangslage ist klar. Ein Sieg ist für die Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl (50) ohnehin Pflicht. Dazu darf Porto im Parallelspiel gegen die bereits ausgeschiedene AS Monaco nicht mehr Punkte holen als RBL. Der direkte Vergleich zwischen den mit sieben Punkten auf Rang zwei stehenden Portugiesen und Leipzig geht an Porto. Die Europa League hat Leipzig in seiner Europapokal-Premierensaison in jedem Fall sicher, es würde also bei einem Misserfolg einen weichen Fall geben.

Wie sehe ich das Spiel RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul live. Die Übertragung läuft am Mittwoch ab 20.15 Uhr bei Sky Sport 4 und HD. Die Berichterstattung bei Sky beginnt bereits um 19 Uhr auf der Option Sky Sport 1. Die Leipziger sind bei Sky Chefsache: Aus der Red Bull Arena meldet sich Sky-Chefkommentator Wolff-Christoph Fuss. In der deutschen Konferenz mit Real Madrid gegen Borussia Dortmund als Parallelspiel ist Marcus Lindemann am Ball, Roland Evers in der Konferenz mit sieben weiteren Partien, u. a. dem für Leipzig so wichtigen Spiel FC Porto gegen AS Monaco. Im Sky-Studio in München begrüßt Moderatorin Jessica Kastrop u. a. die Experten Ewald Lienen und Erik Meijer sowie den neuen österreichischen Nationalcoach Franco Foda.

Wird RB Leipzig gegen FC Porto im Free-TV übertragen?

Ja. Das ZDF übertägt das Spiel RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul am Mittwoch ab 20.15 Uhr live. Reporter ist Oliver Schmidt. Neben Moderator Jochen Breyer in der Red Bull Arena als Experte dabei: Oliver Kahn.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Ja. Das ZDF zeigt das Spiel RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul ab 20.45 Uhr live und kostenlos im Livestream auf seiner Homepage.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel RB Leipzig gegen Besiktas Istanbul an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

