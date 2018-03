RB Leipzig gegen Borussia Dortmund: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Am Ende gab es keinen Sieger. Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich RB Leipzig und Borussia Dortmund am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel. Der Punkt hilft keinem der beiden Kontrahenten weiter, vor allem den Hausherren nicht. Die rangieren weiter auf Tabellenplatz sechs und damit außerhalb der Champions-League-Ränge. Zudem konnten sie sich vor dem Europa-League-Achtelfinale gegen St. Petersburg am Donnerstag nicht das nach drei Niederlagen in einer Woche so dringen benötigte Erfolgserlebnis verschaffen.