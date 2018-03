RB Leipzig gegen Borussia Dortmund live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

RB Leipzig gab am Sonntag gegen Schlusslicht 1. FC Köln eine 1:0-Führung noch aus der Hand und steht nun vor dem direkten Duell um Platz zwei unter Zugzwang. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl (50) kassierte drei Pflichtspiel-Pleiten in Folge. „Wir haben die Spiele in den letzten zwei Tagen in vielen Gesprächen aufgearbeitet“, erklärte der Österreicher am Donnerstag in der Spieltags-Pressekonferenz, „wir haben alle nicht die richtigen Entscheidungen getroffen, dazu gehöre auch ich.“ Leipzig-Star Emil Forsberg (26) fordert vor dem Dortmund-Spiel nun „die Arbeitshandschuhe anziehen.“ Dies, so der Schwede am Donnerstag im Kicker, habe gegen Köln gefehlt. „Wir müssen cleverer auftreten“, so Forsberg weiter, haben im Hinspiel gezeigt, wie man gegen Dortmund spielen muss.“