RB Leipzig gegen CS Universitatea Craiova: Das sagen Spieler und Trainer

Leipzig. Bei Blitz und Donner hat sich RB Leipzig auf dem Weg in Richtung Europa-League-Gruppenphase eine gute Ausgangsposition verschafft. Im Qualifikations-Hinspiel der dritten Runde gegen den rumänischen Pokalsieger CS Universitatea Craiova siegten die Sachsen mit 3:1 (1:0), das Rückspiel findet in einer Woche statt. Vor 16.648 Zuschauern in der Red Bull-Arena brachte Ibrahima Konaté (25.) den Fußball-Bundesligisten in Führung, ehe der brasilianische Neuzugang Matheus Cunha (76.) und Yussuf Poulsen (87.) erhöhten. Ärgerlich war der Gegentreffer durch Ivan Martic in der Nachspielzeit (90.+4).