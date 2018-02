RB Leipzig gegen den 1.FC Köln: Das sagen Spieler und Trainer

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): Klar hatten wir eine anstrengende Woche, aber da musst du drüber gehen. Wir hätten 2:0 oder 3:0 in Führung gehen müssen. Wenn du das versäumst, dann glauben die Kölner an ihre Chance. In der zweiten Hälfte hatten wir es nicht verdient zu gewinnen, die Kölner dagegen schon. © Getty Images

Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): Wenn man gegen einen verunsicherten Gegner das Spiel nicht zumacht, dann glaubt der Gegner an sich. Dann kannst du die Uhr danach stellen, wann Köln seine Chancen auch nutzt. Wir sind unsauberer geworden. Natürlich war es das dritte Spiel in sechs Tagen, aber ich will keine Ausreden suchen. Das sah locker und leicht aus in der ersten Hälfte. Wir hatten bewusst eine sehr offensive Aufstellung gewählt, aber es hat uns die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Eine Halbzeit reicht nicht, du musst über 90 Minuten das Tempo hoch halten. Gegen Dortmund düprfen wir uns nicht so präsentieren. © Gety Images

Stefan Ruthenbeck (1. FC Köln): In der ersten Halbzeit ist nicht viel von usnerem Plan aufgegangen, da hätte Leipzig höher führen müssen. Wir haben uns gesteigert und mit Bittencourt einen quirligen Spieler eingewechselt, da haben wir Leipzig weh getan. Leonardo ist ein Unterschieds-Spieler. Wir können heute zufrieden sein, aber Platz fünf der Rücktundentabelle nützt uns nichts. © Getty Images

Bernardo (RB Leipzig):„Wir haben eine gute erste Hälfte gespielt, dann aus unerklärlichen Gründen den Faden verloren. Wir müssen einfach konzentrierter auftreten und besser verteidigen.“ © Getty Images (Archiv)

Armin Veh (Sportlicher Leiter 1. FC Köln): Wenn Leipzig zur Pause 3:0 geführt hätte, wäre das in Ordnung gegangen. Aber Leipzig hat die Chancen nicht genutzt, das rächt sich. Das war ein komplett anderes Spiel in der zweiten Halbzeit, wir hatten eine andere Mannschaft auf dem Platz. Die Jungs glauben an den Klassenerhalt. Wenn du keine Chance hast, musst du diese nutzen. Das war heute vor allem ein gutes Spiel von Koziello mit einem wunderschönem Tor. Er ist ja eigentlich kein Goalgetter. © dpa(Archiv)

Kevin Kampl (RB Leipzig): „Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, den Sack zuzumachen. Es gab mehrere Top-Chancen auf das zweite Tor, die wir nicht genutzt haben. Das hat sich dann gerächt.“ © Getty Images (Archiv)

Leonardo Bittencourt (1. FC Köln): Für mich ist es erst mal wichtig, dass ich fit bin. Wer die Tore macht, ist egal. Wir müssen gewinnen, wir müssen in jedem Spiel drei Punkte einfahren. Mein Tor war wichtig, aber die Leipziger haben es mir leicht gemacht. RB hätte aber in der ersten Hälfte den Sack zumachen müssen. Wir wussten: je länger das Spiel dauert, um so größer sind unsere Chancen. Ich ziehe den Hut vor unserer Mannschaft, wie sie mit Rückschlägen umgeht. © Getty Images (Archiv)

Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir haben verdient verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen, was uns auszeichnet. Wenn wir führen, müssen wir es auch zu Ende bringen.“ © Getty Images

Dietmar Hamann (Sky-Experte): Nicht zum ersten Mal unter Ruthenbeck, dass sie so zurückkommen. Bei Köln stimmt es in der Truppe, die Jungs glauben noch dran. Ich denke dennoch, dass beim HSV und in Köln die Lichter ausgehen. Denn der Abstand ist schon zu groß. Leipzig hat ganz klar müde verteidigt, die drei Spiele in einer Woche waren doch zu viel für RB. © dpa (Archiv)

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): „In der zweiten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel. Da müssen wir auf andere Dinge zugreifen, statt immer nur kurz, kurz zu spielen. Auch mal die Arbeitshandschuhe anziehen und richtig arbeiten. Das haben wir nicht gemacht und sie ins Spiel kommen lassen.“ © Getty Images

Dominique Heintz (1. FC Köln): "In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt und Mann gegen Mann hinten gespielt. Das war nach der Pause ein absolutes Topspiel von uns, das wir verdient gewonnen haben. Andere Mannschaften wären hier nach so einem frühen Tor abgeschossen worden." © Gett Images

Willi Orban (RB Leipzig): „Du musst das Spiel in der ersten Hälfte beenden, die Kölner quasi töten. Wir hatten so viele Chancen. So verlierst du hinten raus. Das ist brutal ärgerlich.“ © Getty Images (Archiv)