RB Leipzig gegen den FC Augsburg: Das sagen Spieler und Trainer

Ralph Hasenhüttl (RB Leipzig): Wir haben heute etwas anders gespielt, haben dem Gegner Raum gegeben und uns Raum geschaffen. Leider haben wir das in der ersten Hälfte noch nicht gut genug ausgespielt, aber in einem taktisch geprägten Spiel haben wir vieles richtig gemacht. Anfangs haben die Automatisem nicht funktioniert, was mit dem kurzfristigen Ausfall von Demme und Sabitzer zusammenhing. Da waren wir zu hektsich. In Augsburg hatten wir viel Ballbesitz und kaum Chancen, heute hatten wir weniger Ballbesitz und sehr viele Chancen. Sich mit viel Ballbesitz durchzusetzen ist die hohe Schule, aber für uns noch sehr schwierig. Da laufen wir Gefahr, in Konter zu laufen. Derzeit wollen wir vor allem effektiv sein. Wir brauchen defensive Stabilität, denn es kommen schwere Spiele mit schweren Gegnern auf uns zu. © dpa

Willi Orban (RB Leipzig): „Wir haben uns heute viel vorgenommen, taktisch auch ein bisschen flexibler gespielt. Die Art und Weise wie wir das umgesetzt haben, war wichtig. Wir hätten sogar am Ende noch nachlegen können.“ © Christian Modla

Manuel Baum (FC Augsburg): Wir haben vieles probiert, aber RB hat es heute hervorragend gemacht. Mit Poulsen haben die Leipziger Größe in ihren Angriff gebracht. In der zweiten Hälfte sind wir nicht mehr so richtig ins Spiel gekommen, Leipzig hat seine Qualität bewiesen. © Getty Images

Stefan Ilsanker (RB Leipzig): Ein verdienter Sieg. Wir haben heute etwas anders begonnen, zunächst ein wenig tiefer gestanden. Das hat gut geklappt und wir haben wieder zu null gespielt. © Christian Modla

Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Es ist wichtig, dass wir jetzt zwei Spiele hintereinander zu Null gespielt haben. Denn wir wissen, dass wir vorne immer für ein, zwei Tore gut sind. So kann man Spiele einfach gewinnen.“ © Imago

Rani Khedira (FC Augsburg): "Wir sind mutig aufgetreten. Es kommen nicht so viele Mannschaften nach Leipzig die den Spielaufbau zustellen und in der eigenen Hälfte presst. RB hat die Bälle nur lang auf Poulsen gespielt und wollte dann auf den zweiten Ball gehen. Ich weiß nicht, ob man das zu Hause gegen den kleinen FC Augsburg machen muss. Es war für mich ein Spiel in einem schönen Stadion gegen alte Bekannte, das wars dann auch. Alle Schiedsrichterentscheidungen gingen zu Gunsten der Heimmannschaft. Vor dem Freistoß spielen wir deutlich den Ball." © dpa

Marcel Sabitzer (RB Leipzig): Es gibt definitiv zwei Gewinner heute Abend ... RB Leipzig und derjenige der sich über 400 Kilometer erspart und Blut gespendet hat. (Anspielung auf den Präsidenten des FC Augsburg). © dpa (Archiv)

Marvin Hitz (FC Augsburg): "Wir wussten mit dem Ball heute nichts so richtig anzufangen. Der Schiedsrichter hat außerdem alle Fifty-fifty-Entscheidungen gegen uns gepfiffen. Dann haben wir uns schwer getan. Bei 0:1 kann ich erst nur abklatschen, dann war Leipzig einen Schritt schneller. Der Freistoß beim zweiten Tor wäre nicht ganz so gefährlich gewesen, die Situation passt dann aber zum Spiel." © Getty Images

Zsolt Löw (Co-Trainer RB Leipzig): "Das war sicher kein fußballerischer Leckerbissen, dafür ein zweikampfbetontes Spiel. Wir haben Spieler aufgestellt, die das verkörpern. Und wir haben bewusst wir auf Ballbesitz verzichtet." © GEPA Pictures

Martin Hinteregger (FC Augsburg): "Wir waren nicht zielstrebig genug und haben uns zu sehr vom Schiedsrichter mitreißen lassen. Er hat ein paar Prozent in Richtung der Leipziger gelenkt. Daniel Baier war nach jedem Foul drüber beim Schiedsrichter und hat erklärt: Hey, jetzt ist aber mal Ruhe, jetzt aber auch einmal in die andere Richtung. Er konnte den Schalter nich mehr umlegen und wir auch nicht. Die Pfiffe der Zuschauer haben mich nicht negativ beeinflusst. Ich war darauf eingestellt. Ich hoffe, dass ich den nächsten Jahren auch noch ausgepfiffen werde. Dann spiele ich nach wie vor in Augsburg und wir weiter in der Bundesliga. Das wäre ja schön. Es pusht mich ein bissl." © Getty Images

Dayot Upamecano (RB Leipzig): "Ich fühle mich sehr gut. Das war mein erstes Tor überhaupt. Danke an Yvon Mvogo, er sagte, dass ich ein Tor schießen würde. Ich widme das Tor meiner Mama. Donnerstag in Neapel wird sie dabei sein." © Imago

Matthias Sammer (TV-Experte Eurosport): Ob nun 2:0, 2:1, oder 3:1 - auf jeden Fall war es ein verdienter Sieg. Die Leipziger sind ein bisschen weiter als ihr Gegner. Das 1:0 spielte RB in die Karten. Upamecano ist eine Maschine mit seinen 19 Jahren. Er reagiert beim Tor ganz schnell. Augsburg hat kein schlechtes Spiel gemacht, aber nach dem Rückstand war es nicht einfacher für die Gäste. Die Intensität war hoch, taktisch war das ein ganz interessantes Spiel. Rani Khedira war der Wahnsinn, er hat mehrere Positionen gespielt, aber die größere Reife lag bei den Leipzigern: Deswegen war der Sieg verdient. Leipzig hat taktisch einen Schritt nach vorn gemacht, gerade in der Schlussphase mehr Ruhe in die Aktionen gebracht. © Getty Images (Archiv)

Lukas Klostermann (RB Leipzig): "Es war ein sehr intensives Duell. Wir haben sowohl offensiv als auch defensiv ein gutes Spiel gemacht und kaum etwas zugelassen. Dieser Sieg wird uns weiter Auftrieb geben." © GEPA Pictures (Archiv)