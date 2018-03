RB Leipzig gegen den FC Bayern München: Das sagen Spieler und Trainer

Mats Hummels (Bayern München): "Die Niederlage hat am Ende keine Auswirkung mehr auf den Tabellenplatz. Wir hätten aber gern besser gespielt. Mit dem 1:1 sind wir mit einem echt guten Ergebnis in die Halbzeit gegangen. Da hätte Leipzig führen müssen. In der zweiten Halbzeit wurde es ein Fight. Wir hatten drei hundertprozentige Chancen. Die haben wir nicht genutzt, insbesondere meine Person war federführend beim Chancen vergeben. Dann kommt so ein Ergebnis zustande. RB ist eine Toptruppe."

Ralph Hasenhüttl (Trainer RB Leipzig): „Wir haben heute ein sehr gutes Spiel gemacht, auch wenn es mit der Verrletzung und dem Gegntor nicht so gut begonnen hat. Die erste Halbzeit war dann so mit das Beste, was wir in diesem Jahr gespielt haben. Die Frage war, schaffen wir das 90 Minuten? Es wurde immer schwerer, die letzten 15 Minuten haben wir dann versucht, es mit Mentalität zu verteidigen. Es war eine mutige Vorstellung von uns.“

